Dove vedere Bologna-Lecce

Oggi, domenica 12 aprile, scendono in campo alle ore 18 Bologna e Lecce. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251- e in streaming su NOW . Dalle 20 e dalle 22.45 appuntamento con Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis

I numeri di Bologna e Lecce

Il Bologna è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Lecce in Serie A (11V, 8N), l'unico successo dei salentini nel periodo risale al 18 settembre 2011 (2-0 al Dall'Ara con Di Francesco allenatore con gol di Guillermo Giacomazzi e Carlos Grossmüller). Dopo il 2-2 nel match d'andata dello scorso 28 settembre, Bologna e Lecce potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A solo per la terza volta, dopo il 2004/05 e il 2000/01. Tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in match casalinghi in Serie A, il Lecce è una delle due contro cui il Bologna ha perso meno match: solo uno (il 18 settembre 2011), al pari del Livorno - completano 11 successi dei rossoblù e quattro pareggi in 16 precedenti contro i salentini. Il Bologna ha vinto cinque delle ultime sette partite di campionato (2P), tante quante nelle precedenti 18 gare di Serie A (5V, 5N, 8P). A partire infatti da metà febbraio 2026, solo Como (17) e Napoli (16) hanno guadagnato più punti dei rossoblù (15) nel torneo. Tra le squadre attulamente in Serie A, il Bologna è la squadra che aspetta da più partite il pareggio: 12 (6V, 6P), l'ultimo segno "X" in campionato risale infatti allo scorso 10 gennaio contro il Como. Solo Hellas Verona e Pisa (entrambe 10) hanno perso più gare casalinghe del Bologna (otto in 15 partite, al pari del Lecce) in questo campionato, una sconfitta in più rispetto a quelle subite sommando tutte le tre precedenti stagioni di Serie A al Dall'Ara (sette in 57 match). Il Lecce ha perso almeno 18 gare dopo 31 match stagionali di Serie A per la prima volta dal 2005/06 (20 in quel caso). Nessuna squadra ha segnato meno reti del Lecce in questa stagione nei Big-5 campionati europei: 21, al pari del Real Oviedo; più nel dettaglio, i salentini sono la formazione con meno gol realizzati nel 2° tempo (otto) in questi tornei.