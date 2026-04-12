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Parma-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari

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La partita tra Parma e Napoli della 32^ giornata di Serie A si gioca domenica 12 aprile alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Dove vedere Parma-Napoli in tv

La partita Parma-Napoli valida per la 32^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 12 aprile alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Parma e Napoli

Parma e Napoli hanno pareggiato le ultime due sfide di campionato (entrambe per 0-0, lo scorso 14 gennaio al Maradona e il 18 maggio 2025 al Tardini); le due formazioni potrebbero registrare tre pareggi di fila per la prima volta in Serie A.

Equilibrio perfetto nelle ultime sei gare al Tardini tra Parma e Napoli in Serie A: due vittorie per parte e due pareggi - dopo che i partenopei avevano ottenuto quattro successi e un pareggio nelle precedenti cinque sfide in casa degli emiliani nel massimo campionato. Solo il Pisa (12) ha pareggiato più partite del Parma in questa stagione di Serie A (11, al pari di Atalanta, Fiorentina e Lazio). Il Parma ha perso l'ultimo match al Tardini di campionato contro la Cremonese e solo una volta ha registrato due sconfitte casalinghe di fila nel campionato in corso: tra novembre e dicembre contro Udinese e Lazio. Il Napoli arriva da cinque successi di fila in campionato e con Antonio Conte allenatore solo una volta ha ottenuto più vittorie consecutive in Serie A: sette tra dicembre 2024 e gennaio 2025. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle due partite più recenti di campionato contro Cagliari e Milan; i partenopei potrebbero registrare tre clean sheet di fila per la prima volta nella Serie A 2025/26.

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