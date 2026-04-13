il commento
Spalletti ha dato alla Juve una chiara direzione da seguire
L'arrivo di Spalletti e il rinnovo hanno svoltato la stagione della squadra e dato una direzione precisa per il futuro. Ora la testa è tutta alla Champions, tra l'incognita Yildiz e il tema, che già si pone, su come verrà plasmato il prossimo gruppo
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