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il commento

Tutto in 50 giorni: come Spalletti ha svoltato la stagione della Juventus

Riccardo Gentile
©Getty

Dal primo marzo - giorno della rimonta in casa della Roma - a oggi i bianconeri hanno cambiato drasticamente la traiettoria del loro campionato. La prossima partita, contro il Milan degli ex Allegri e Rabiot, potrebbe sfatare un tabù che dura da tre anni e aprire le porte per un potenziale incredibile secondo posto

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