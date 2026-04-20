Nel Lecce tornano Gallo in difesa e Gandelman sulla trequarti; indisponibili Berisha e Gaspar. Piccoli alla guida dell'attacco della Fiorentina, Vanoli ritrova come titolari anche Fagioli e Gudmunsson. Le probabili formazioni
Probabili Formazioni
LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco
- Di Francesco ne cambia due rispetto alla sconfitta contro il Bologna: tornano Gallo in difesa e Gandelman sulla trequarti
- Indisponibili Berisha e Gaspar
FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione
de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli All. Paolo Vanoli
- Vanoli riabbraccia due titolari sicuri come Fagioli e Gudmunsson che hanno scontato il turno di squalifica di settimana scorsa
- Piccoli non dovrebbe mancare nella distinta degli XI titolari