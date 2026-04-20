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Lecce-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©IPA/Fotogramma

Nel Lecce tornano Gallo in difesa e Gandelman sulla trequarti; indisponibili Berisha e Gaspar. Piccoli alla guida dell'attacco della Fiorentina, Vanoli ritrova come titolari anche Fagioli e Gudmunsson. Le probabili formazioni

Probabili Formazioni

Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
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Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
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Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
difensore centrale di sinistra
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
mediano
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
mediano
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
esterno destro
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Lecce
Omri Gandelman
Omri Gandelman
trequartista
Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
esterno sinistro
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Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
attaccante

LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione

Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco

  • Di Francesco ne cambia due rispetto alla sconfitta contro il Bologna: tornano Gallo in difesa e Gandelman sulla trequarti
  • Indisponibili Berisha e Gaspar
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
terzino destro
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Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore centrale
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Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
terzino sinistro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
centrocampista difensivo
Fiorentina
Manor Solomon
Manor Solomon
esterno destro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
centrocampista centrale
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Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
centrocampista centrale
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
esterno sinistro
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Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
attaccante

FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione

de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli All. Paolo Vanoli

  • Vanoli riabbraccia due titolari sicuri come Fagioli e Gudmunsson che hanno scontato il turno di squalifica di settimana scorsa
  •  Piccoli non dovrebbe mancare nella distinta degli XI titolari

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