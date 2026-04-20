Il belga è tornato a Castel Volturno e in compagnia dell’agente ha incontrato Conte e il ds Manna. È stato un confronto costruttivo e positivo per cercare di appianare le frizioni delle scorse settimane, quando Lukaku non era rientrato dopo l’impegno con la sua nazionale (e per questo comportamento sarà sanzionato). L’ipotesi di altri provvedimenti disciplinari e strascichi legali si allontana. L’attaccante è già di ritorno verso il Belgio dove completerà la riabilitazione

Romelu Lukaku è tornato a Castel Volturno . Questa la prima notizia che arriva da Napoli , con l’attaccante belga che insieme all’agente Federico Pastorello stamattina al centro sportivo azzurro ha incontrato l’allenatore Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna . La seconda novità è che il confronto , per cercare di appianare le frizioni delle scorse settimane (quando Lukaku non era rientrato dopo la convocazione con la sua nazionale) è stato costruttivo e positivo . L’ipotesi di altri provvedimenti disciplinari e di ulteriori strascichi legali quindi si allontana . Dopo aver risposto alla convocazione della sua nazionale per le amichevoli con Usa e Messico, era stato rimandato al club per ottimizzare la preparazione fisica. Ma Lukaku era rimasto in patria, provocando l’irritazione del Napoli. L’attaccante è già di ritorno verso il Belgio , dove completerà la riabilitazione.

Lukaku-Napoli, come è andato l’incontro

L’incontro tra Lukaku e il Napoli è avvenuto dunque al centro sportivo di Castel Volturno: disteso, collaborativo e costruttivo il clima, con un confronto diretto e positivo e la volontà condivisa di riallinearsi e guardare avanti con serenità. La società ha ribadito al calciatore che non è stata felice di come ha gestito la situazione e Lukaku, che non ha avuto contatti con altri compagni, ha accettato di pagare la multa chiudendo la questione con una soluzione interna: non ci saranno infatti ulteriori provvedimenti né strascichi legali. Con il comune obiettivo di riportare l’attenzione solo sugli aspetti di campo. Il percorso di recupero procede infatti positivamente e continuerà in Belgio, dove Lukaku rientra per completare l’ultima fase del lavoro di riabilitazione, coordinandosi con lo staff medico del Napoli.