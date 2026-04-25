Dove vedere Hellas Verona-Lecce

La sfida tra Hellas Verona e Lecce, valida per la 34^ giornata di Serie A, si gioca sabato 25 aprile alle 20.45 . La partita sarà in diretta su su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW . Telecronaca Antonio Nucera, commento Lorenzo Minotti. Inviati Emanuele Baiocchini e Francesco Cosatti. Inoltre, dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 a mezzanotte , spazio a Saturday Night , con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Gianluca Marocchi, Riccardo Montolivo e Stefano Borghi.

I numeri di Hellas Verona e Lecce

Hellas Verona e Lecce hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A e nella massima serie non hanno mai chiuso in parità tre gare consecutive (due segni X di fila anche nel 1989). Tra le squadre contro cui l'Hellas Verona non ha mai perso in casa in Serie A, solo contro il Vicenza (11) gli scaligeri hanno disputato più sfide casalinghe che contro il Lecce (10 - 5V, 5N). L'Hellas Verona arriva da cinque sconfitte di fila, in cui ha segnato una sola rete, e potrebbe registrare almeno sei sconfitte consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2022, quando incassò 10 ko di fila a cavallo delle gestioni di Gabriele Cioffi e Salvatore Bocchetti. Il Lecce ha ottenuto un solo punto nelle ultime cinque gare in Serie A, segnando soltanto due reti, dopo che in altrettante partite precedenti aveva raccolto nove punti (3V, 2P), realizzando sette gol. Il Lecce ha perso le ultime quattro trasferte in Serie A e potrebbe fare peggio nella massima serie per la prima volta dal periodo dicembre 2023-febbraio 2024, quando arrivò a sei sotto la guida di D'Aversa.