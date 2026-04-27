Caso Rocchi, Inter estranea ad inchiesta: indagati solo da mondo arbitrale. LIVE
Dino Tommasi è il nuovo designatore a interim al posto di Gianluca Rocchi. Intanto fonti inquirenti riferiscono che gli indagati nell’inchiesta della procura di Milano apparterrebbero tutti al mondo arbitrale. L’Inter e i suoi dirigenti sarebbero estranei all'inchiesta.
Al momento non ci sono indagati esterni all'ambiente arbitrale, e quindi nemmeno eventuali tesserati dell'Inter, nell'inchiesta della Procura di Milano che ha portato all’iscrizione nel registro il capo degli arbitri Rocchi per presunti favoritismi ai nerazzurri in due occasioni e per interferenza con l'operato dei Var in un'altra. In pratica l'ipotesi di concorso in frode sportiva rimane, ma non sono stati ancora individuati gli altri concorrenti. Se ne saprà di più giovedì. Forse. Perché è possibile che Rocchi su suggerimento del suo legale D'Avirro si avvalga della facoltà di non rispondere, stanti la carenza di circostanze e nomi su cui incardinare la difesa. Dovrebbe presentarsi invece Andrea Gervasoni, il vice di Rocchi a sua volta sotto inchiesta e autosospesosi. Sono emersi nel frattempo i nomi degli altri indagati, per l'appunto al momento solo arbitri: oltre al Var Paterna, quello della famosa bussata alla sala Var di Lissone, indagato per false dichiarazioni, ci sono Nasca e Di Vuolo, var e avar di Inter-Verona del gennaio 2024, la partita del colpo di Bastoni a Duda non visto, episodio che tra l'altro proprio Rocchi analizzò in pubblico a Coverciano con tanto di audio della sala Var, per spiegare l'errore commesso. La partita, insieme ad altre, sarebbe parte di un'inchiesta risalente a più di un anno fa, seppure non è ancora chiaro chi e cosa l'abbiano fatta scattare. Comunque non ci sarebbero nel fascicolo partite di questo campionato. Intanto si è saputo il nome di chi designerà gli arbitri di A e B da qui a fine stagione: sarà l'ex arbitro veneto Dino Tommasi, ,già membro della Commissione di Rocchi. Lo ha deciso il Comitato Nazionale dell'AIA, a sua volta privo del vertice e guidato dal vicepresidente Massini: il presidente Antonio Zappi infatti è stato inbibito per 13 mesi per le presunte pressioni sugli ex designatori di C e D affinché si dimettessero passando a vice delle rispettive commissioni tecniche superiori. Nelle prossime ore il Collegio di garanzia del CONI si pronuncerà definitivamente per la conferma della squalifica, che sancirebbe la decadenza di Zappi da ogni carica federale, o il rinvio a nuovo processo. Nel primo caso, oltre a difendersi dall'ipotesi del suo stresso commissariamento, la Figc del dimissionario Gravina potrebbe a sua volta valutare l'indifferibilità di un commissariamento dell'AIA.
L'agenda di domani: Il Collegio di garanzia del Coni decide su Zappi
Il Collegio di garanzia del CONI domani si pronuncerà definitivamente per la conferma della squalifica, che sancirebbe la decadenza di Zappi da ogni carica federale, o il rinvio a nuovo processo. Nel primo caso, oltre a difendersi dall'ipotesi del suo stresso commissariamento, la Figc del dimissionario Gravina potrebbe a sua volta valutare l'indifferibilità di un commissariamento dell'AIA.
Gli indagati e le news di oggi: il punto sulla giornata
Con Fabio Tavelli il punto su quanto successo oggi: gli indagati della Procura di Milano nell'inchiesta sul "caso Rocchi" sono 5 e sono tutti appartenenti al mondo arbitrale, nessuno dell'Inter risulta nel registro degli indagati. Nel frattempo l'Aia ha deciso che sarà Dino Tommasi il designatore ad interim fino a fine stagione. Oggi anche il Consiglio federale della Figc. Tutto il quadro su quanto successo questo lunedì nel video
Avvocato Gervasoni: "Mio assistito intenzionato rispondere alle domande dei Pm"
Il supervisore Var Andrea Gervasoni, che si è autosospeso due giorni fa dopo l'invito a comparire nell'inchiesta milanese sul sistema arbitrale, sarebbe intenzionato a rispondere alle domande del pm Maurizio Ascione nell'interrogatorio fissato per il 30 aprile. Lo ha spiegato il suo legale, l'avvocato Michele Ducci, spiegando che il suo assistito "dovrebbe rispondere". Gervasoni è indagato per concorso in frode sportiva per il caso di Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025 per un rigore prima dato agli emiliani e poi revocato su intervento della sala Var
La scelta di Dino Tommasi per le designazioni
Aia ufficializza Tommasi, la nota
"Una scelta legata alla continuità del lavoro svolto, in vista delle ultime partite di Serie A e B e della finale di Coppa Italia. Dino Tommasi, dopo un eccellente trascorso sui terreni di gioco che lo ha portato ad arbitrare in Serie A, ha dimostrato in questi anni importanti doti a livello dirigenziale, ricoprendo ruoli nazionali di primo piano. A lui e a tutta la squadra vanno gli auguri di buon lavoro per il finale di stagione sportiva. Nell'occasione vogliamo ribadire la nostra vicinanza e solidarietà a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni per il difficile momento che stanno vivendo". Così, in una nota dell'Aia, il Vicepresidente vicario Francesco Massini ufficializza la nomina del nuovo designatore ad interim, formalizzata dal Comitato Nazionale dell'associazione arbitri riunitosi questo pomeriggio
Indagati solo da mondo arbitrale, Inter estranea all'inchiesta
Gli indagati nell’inchiesta della procura di Milano apparterrebbero tutti al mondo arbitrale. L’Inter e i suoi dirigenti sarebbero estranei all'inchiesta. Lo riferiscono fonti inquirenti. Le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sono quattro o cinque e non sono di questo campionato.
Questi gli indagati al momento noti e i capi d’imputazione:
- Gianluca Rocchi (Ex Designatore Serie A e B): Indagato per concorso in frode sportiva. Secondo gli inquirenti, avrebbe interferito illecitamente sulle decisioni del VAR e scelto ufficiali di gara "graditi" a determinate società. Si è autosospeso dal suo incarico.
- Andrea Gervasoni (Supervisore VAR): Indagato per frode sportiva. È sospettato di aver condizionato gli addetti in sala VAR durante episodi chiave, come la concessione di rigori contestati.
- Daniele Paterna (Assistente VAR): Indagato per falsa testimonianza. La sua posizione è legata alle dichiarazioni fornite agli inquirenti in merito alla gestione di alcuni episodi in sala VAR, in particolare per il match Udinese-Parma.
- Luigi Nasca (Ufficiale VAR): Indagato per frode sportiva. Sotto la lente degli inquirenti ci sono le sue prestazioni al VAR in partite come Inter-Verona del 6 gennaio 2024 e Salernitana-Modena.
- Rodolfo Di Vuolo (AVAR): Indagato per frode sportiva in concorso per il ruolo ricoperto durante la discussa sfida Inter-Verona.
La carriera di Dino Tommasi
Dino Tommasi, 50 anni, nato a Bassano del Grappa il 6 maggio 1976, ha iniziato la carriera arbitrale nel 1993. Dopo una lunga gavetta, ha debuttato in Serie A il 15 marzo 2008 nella partita Udinese-Lazio. Ha militato stabilmente negli organici di vertice dell'AIA, collezionando 56 presenze nella massima serie prima di intraprendere il percorso dirigenziale. Tra i suoi incarichi più rilevanti figurano la presidenza del Comitato Regionale Arbitri (CRA) Veneto dal 2016 al 2020 e il ruolo di Responsabile della Commissione Arbitri Interregionale. Prima della recente nomina, ricopriva l'incarico di Componente della CAN A e B.
Dino Tommasi designatore ad interim
Dino Tommasi è il designatore arbitrale ad interim per la Serie A e B. Tommasi, 50 anni, di Bassano del Grappa, prende il posto di Gianluca Rocchi, indagato a Milano per concorso in frode sportiva, fino al termine dell'attuale campionato
Gravina in Consiglio Figc: "Grave commissariamento per legge"
Il presidente della Figc Gabriele Gravina nel suo intervento, in consiglio Federale, ha "ribadito la necessità di chiarire una volta per tutte, anche a beneficio di media e tifosi, il perimetro d'azione e le conseguenti responsabilità della Federazione, delle Leghe e delle istituzioni, a tutti i livelli", come riporta la nota federale. Infine, si è detto "felice che le proposte avanzate nella suddetta relazione siano state riprese quasi per intero" del ddl a firma del senatore Marcheschi, ma "allo stesso tempo ne ha denunciato la gravità nella parte specifica dove fa riferimento alla possibilità, stabilita per legge, di commissariare la Figc definendolo un atto non risolutivo dei problemi e in palese violazione del principio di autonomia sancito e tutelato dagli statuti Cio, Fifa e Uefa".
Ulivieri (Assoallenatori): "No a commissariamento per accelerare riforme"
"Il commissariamento può essere una via per accelerare sul piano delle riforme? No, nel modo più assoluto non può essere una via per riaaccelerare sul piano delle riforme e credo che non ci sarà perché le condizioni non ci sono e quindi è inutile andarla a cercare. Per quanto è possibile e rispettando le norme dello Stato faremo le riforme che è possibile fare. Ad oggi abbiamo trovato ostacoli". Lo ha detto il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri uscendo dal Consiglio federale della Figc. E sull'autosospensione del designatore Rocchi: "Credo abbia fatto bene a ritirarsi in attesa degli eventi. E' un principio morale quello che ha seguito. Vedremo cosa succederà".
Abete: "Il commissariamento della Figc non è mai una soluzione"
Lo ha detto Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a margine del consiglio federale. "La logica con cui propongo delle riflessioni è che si vada in linea di continuità", ha aggiunto. A chi gli chiede un commento sul caso Rocchi ha invece risposto: "Massima fiducia nella giustizia sportiva e ordinaria per approfondire quanto emerso. Una nuova Calciopoli? Siamo a una fase iniziale, sarebbe un errore dare giudizi su situazione che non conosciamo". In riferimento poi alla disponibilità della sua candidatura in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno ha concluso: "Il vero rischio è che la personalizzazione delle candidature faccia dimenticare i problemi del calcio e le sue necessità. Quella che abbiamo è un'opportunità per fare un focus sui problemi. Se nascondiamo i problemi dietro le persone facciamo un errore per il mondo del calcio".
Cosa succederà oggi e nei prossimi giorni
Oggi il Comitato Nazionale dell'Aia deciderà su come proseguire fino a fine stagione per quanto riguarda le designazioni arbitrali per il campionato e la Coppa Italia. C'è anche il Consiglio federale della Figc in corso. Mentre nei prossimi giorni si riuniranno Serie A e Serie C. In attesa della data cruciale di giovedì quando Rocchi sarà ascoltato dai Pm. Silvia Vallini riassume tutta l'agenda della settimana
Avvocato Rocchi: "Contestazioni infondate, sapremo difenderci"
"L'ho incontrato, è demoralizzato perché si ritiene vittima di un'ingiustizia. Ritiene che queste contestazioni siano infondate. Si è sempre comportato in modo leale e trasparente e gli dà fastidio che gli venga attribuita una accusa così grave". Antonio D'Avirro, avvocato di Gianluca Rocchi, ha parlato in esclusiva a Pressing in merito all'avviso di garanzia ricevuto dall'ex designatore. "Non so se tornerà, sapremo difenderci bene. Stiamo valutando quali iniziative difensive prendere verso giovedì - dice l'avvocato D'Avirro a proposito della convocazione del suo assistito per il 30 aprile -. Calciopoli? Questa è un'altra cosa, qui si parla di due-tre persone coinvolte mentre allora erano centinaia di persone e una decina di club. Nella contestazione - conclude il legale ai microfoni di SportMediaset - si fa riferimento ad altre persone, chi siano non lo sappiamo: è un reato plurisoggettivo mentre nell'avviso di garanzia è menzionato solo Rocchi".
Prosegue l'indagine, in attesa dell'audizione di Rocchi dai Pm
Con Diletta Giuffrida le ultime dal Palazzo di Giustizia di Milano. Prosegue l'indagine dei Pm, mentre si attende l'audizione di Gianluca Rocchi prevista giovedì.
Un'agenda fitta in settimana
Aia: "Presidente Zappi dispose invio documentazione a Procura Figc dopo esposto Rocca"
"Quanto alla specifica vicenda - prosegue il comunicato - il Presidente dell'AIA, Antonio Zappi, ricevuto l'esposto presentato dal sig. Domenico Rocca dispose immediatamente l'invio della documentazione pervenuta alla Procura Federale della FIGC. Successivamente, l'Associazione ha preso atto dell'avvenuta archiviazione del procedimento in ambito sportivo. Il nuovo regolamento tecnico dell'AIA, in vigore dal 1 luglio 2025 - conclude la nota - dispone ora che il Responsabile della CAN, in occasione di ogni turno di gara dei campionati di Serie A e Serie B e nelle altre competizioni con VAR, può designare, secondo le proprie valutazioni, un supervisore tra i componenti della Commissione, incaricato di svolgere un debriefing tecnico post-gara e di redigere una relazione sull'attività svolta, rimessa alla facoltà del Responsabile della CAN"
Aia: "Rammarico per quanto appreso, assicureremo continuità tecnica"
"L'Associazione Italiana Arbitri esprime il proprio rammarico per quanto appreso dagli organi di stampa in relazione alla vicenda che coinvolge il designatore arbitrale della CAN A e B, Gianluca Rocchi, e il componente Andrea Gervasoni. Il Comitato Nazionale, nella seduta odierna, provvederà alle determinazioni conseguenti e ad assicurare la continuità della funzione tecnica della citata Commissione". Così l'Aia in una nota.
Comincia il Consiglio federale della Figc
Sta per iniziare il Consiglio federale della Figc. Questi i membri federali presenti: oltre a Gabriele Gravina (per lui primo Consiglio Federale da dimissionario) Giancarlo Abete (Lega dilettanti), Matteo Marani (Serie C), Renzo Ulivieri (Allenatori), Paolo Bedin (Lega Serie B), Giorgio Chiellini e Sara Gama (consiglieri Figc). Collegati da remoto Ezio Simonelli (Lega Serie A), Beppe Marotta (consigliere Figc) e Umberto Calcagno (AIC)
Ulivieri (Assoallenatori): "Autosospesione Rocchi opportuna ma non dovuta"
"Rocchi autosospeso? Per un dovere di opportunità i due indagati si sono autosospesi dalle loro funzioni. Potevano anche non farlo ma credo che abbiano fatto la scelta giusta. Scelta dovuta? Non credo. Se andiamo a vedere in altri contesti, non mi fate dire in quali, queste cose non vengono fatte. Dentro la Federazione sono state fatte e sono contento di questo". Così il presidente dell'Aiac, Renzo Ulivieri, all'ingresso in Figc prima del Consiglio Federale, in merito al caso arbitri che vede indagati il designatore di Serie A e B, Gianluca Rocchi, e il supervisore Var Andrea Gervasoni. "Il giudice ordinario dovrà andare avanti nell'inchiesta. La procura federale si è mossa secondo me, nei tempi e nei modi, in modo inappuntabile", aggiunge il numero uno dell'Aiac.
La posizione della Uefa
A Nyon si monitora la situazione italiana. Prima dichiarazione ufficiale da parte della massima organizzazione del calcio europeo sul momento di confusione che sta attraversando il calcio italiano. Questa la posizione della Uefa: “Possiamo confermare che il Presidente della UEFA non ha avuto alcun colloquio con rappresentanti o esponenti della Lega Serie A. Al momento stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione riguardante la FIGC e non intendiamo rilasciare ulteriori commenti.”
Domani il CdA della Lega Serie A
Nella giornata di domani è previsto il Consiglio di Amministrazione della Lega Serie A. Al centro della riunione le questioni federali. Potrebbero anche essere discussi il tema dell'inchiesta su Rocchi e le eventuali posizioni della Lega sulla questione
Oggi si riunisce il Comitato nazionale AIA per decidere chi designerà arbitri fino a fine stagione
Il Comitato Nazionale dell'AIA si riunirà in video conferenza nel primo pomeriggio, presieduto dal vice presidente Francesco Massini che ha preso in carica la gestione dopo la squalifica del presidente Zappi (domani il verdetto definitivo del Collegio di Garanzia del CONI). Da decidere chi gestirà la CAN (Commissione Arbitri Nazionale, per la serie A e B) fino alla fine della stagione. In sostanza chi sostituirà Rocchi - e il suo vice Gervasoni a sua volta indagato e autosospesosi - per le ultime designazioni dei campionati e della Coppa Italia. Nella Commissione ci sono, oltre a Rocchi e Gervasoni, gli ex arbitri Tommasi e Ciampi e gli ex assistenti Tonolini e Di Liberatore, ma non è escluso che possa essere nominato un esterno, come ad esempio l'attuale responsabile del Settore Tecnico, l'ex arbitro Domenico Celi. Altra ipotesi è quella che i vicecommissari ancora in carica possano decidere collegialmente, o che sia lo stesso vice presidente Massini a prendere in carico ad interim il ruolo di designatore
Cosa sappiamo finora e i possibili scenari
Nel servizio di Silvia Vallini la ricostruzione di quanto emerso negli ultimi due giorni e i possibili scenari: guarda il VIDEO
L'inchiesta sui giornali: Corriere della Sera
Sul Corriere della sera, in un articolo a firma Luigi Ferrarella, si fa il punto su date, fonti ed eventuali intercettazioni: “L’inchiesta su Rocchi parte da lontano. Nasce un anno fa (prima del dossier Rocca). Potrebbero esserci intercettazoni e altri indagati”
L’inchiesta sui giornali: La Gazzetta dello Sport
“Gli arbitri fanno muro”, titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport: “Rocchi e Gervasoni gioved in Procura potrebbero non rispondere al pm. Indagine in chiusura, partita un anno fa”. E ancora: “Commissario Figc, il Governo preme ma il Coni frena. La Giunta è divisa”.
L’inchiesta sui giornali: CorSport e Tuttosport
Sulle prime pagine di Corriere dello Sport e Tuttosport le parole del presidente dell'Inter, Marotta: “Abbiamo sempre agito nella massima correttezza, mai indicati direttori di gara sgraditi. Spesso decisioni avverse”. “L’Inter non ha niente da temere”.
Chiné: "Agito nel pieno rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva"
Il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, in una nota interviene sulla vicenda che vede indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. "Poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie non veritiere e financo fantasiose, prive di qualsiasi aderenza alla realtà degli accadimenti, all'esclusivo fine di tutelare il puntuale e scrupoloso operato della Procura Federale della FIGC che mi onoro di guidare, ci tengo a confermare di aver ricevuto il 21 maggio 2025 esclusivamente l'esposto firmato dall'assistente Domenico Rocca, sul presunto intervento esterno in sala Var del designatore Rocchi, durante la partita Udinese-Parma. A seguito di tale esposto”, spiega Chiné, “nel pieno rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva è stata immediatamente aperta un'indagine sportiva, con l'audizione di tutti i soggetti coinvolti e a possibile conoscenza dei fatti narrati dall'esponente. All'esito di tali atti istruttori e delle testimonianze rese dalle persone presenti nella palazzina di Lissone, non sono emerse condotte di rilievo disciplinare sportivo a carico di alcun tesserato Aia"
Chivu: "Inchiesta? Mi pagano per allenare"
Così Cristian Chivu ha risposto a 'Sky Sport' a una domanda sull'inchiesta sul sistema arbitrale, al termine della sfida contro il Torino: “Io parlo di calcio, sono un tecnico e sono pagato per preparare al meglio le partite e trasmettere serenità e giusta motivazione"
Difesa Gervasoni: "Supervisore Serie A, ma gli si contesta partita di B"
"E' un invito a comparire al buio e quindi dobbiamo ancora valutare la strategia difensiva. Ad ogni modo, a lui si contesta di essere intervenuto su una partita di Serie B, quando lui era supervisore per la serie A". Lo ha spiegato l'avvocato Michele Ducci, che assiste il supervisore Var Andrea Gervasoni, che si è autosospeso ieri e tra gli indagati nell'inchiesta sul sistema arbitrale. Nei prossimi giorni, come chiarito dal legale, Gervasoni, che è "molto tranquillo e sereno", deciderà se rispondere o meno nell'interrogatorio del 30 aprile. "Non capiamo nemmeno perché gli si contesta una partita di serie B", ha aggiunto il legale.
Simonelli (Presidente Lega Serie A): "Non mettere in dubbio credibilità del sistema e regolarità del campionato"
In una nota, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato dell’inchiesta della Procura di Milano: "A valle di quanto letto su tutti i media vorrei ricordare che, come in qualsiasi altra situazione, si tratta di accuse degli inquirenti e che è dovere di tutti ritenerle come tali in una normale dialettica democratica. Giudizi affrettati o conclusioni di qualsiasi genere sono fuori posto, nell’attesa doverosa che le indagini compiano il loro percorso per stabilire la verità. Nessuno di noi conosce alcun dettaglio della vicenda ed essere garantisti è un nostro preciso dovere sino all’ultimo grado di giudizio. C’è il rischio, altrimenti, di enormi danni reputazionali al sistema Serie A, e a tutto l’intero movimento calcistico italiano, con una narrazione distorta e una vera e propria gogna mediatica
Legale Rocchi: "Contestazioni poco chiare, non indicati gli altri soggetti della frode"
"Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai visto che l'altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato". Lo spiega l'avvocato Antonio D'Avirro, legale di Gianluca Rocchi, che ieri si è autosospeso da designatore arbitrale, a proposito delle imputazioni contestate dalla Procura di Milano e, in particolare, quella di aver favorito l'Inter facendo in modo che il "poco gradito" Daniele Doveri non arbitrasse i nerazzurri nella fase finale del campionato scorso.
Marotta: "Sono tranquillo. Inter estranea e lo sarà anche in futuro"
Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta a ' Sky Sport' prima della sfida contro il Torino: "Inchiesta? "Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Queste dichiarazioni ci meravigliano, noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo è il dato più importante che deve tranquillizzare tutti. Nella scorsa annata, non lo dico per lamentarmi, abbiamo oggettivamente avuto decisioni avverse anche acclarate, mi riferisco per esempio al rigore di Inter-Roma. Oggi siamo qui pensando a questa partita, a questo campionato e a questo scudetto che vogliamo. Sono tranquillo, siamo estranei e lo saremo in futuro"
Cosa è successo ieri domenica 26 aprile
- Domenica è stata il giorno delle dichiarazioni e delle reazioni. A quanto risulta nessun avviso di garanzia è stato notificato a tesserati Inter.
- 3 al momento gli indagati: l’assistente al Var Daniele Paterna per falsa testimonianza, mentre per concorso in frode sportiva l’ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni. Entrambi si sono autosospesi e non hanno ancora deciso se avvalersi della facoltà di non rispondere giovedì di fronte al pm della Procura di Milano Ascione.
- Il legale di Rocchi ha affermato che le contestazioni mosse sono generiche e si segnala un concorso con persone che non vengono però indicate.
- Sono 3 i capi d’imputazione: avrebbe combinato l’arbitraggio di Bologna-Inter designando l’arbitro Colombo, che nelle carte viene definito gradito all’Inter. Avrebbe orientato la designazione dell’arbitro Doveri, designandolo per il derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia, in modo da non doverlo poi assegnare all’Inter le ultime partite della stagione, essendo poco gradito al club. Inoltre Rocchi avrebbe violato il protocollo Var in occasione della Partita tra Udinese e Parma.
- Elemento, quest’ultimo, segnalato nell’esposto dell’assistente Rocca, in cui non vi era invece traccia delle designazioni). A precisarlo è stato lo stesso procuratore Figc Chiné, che in via eccezionale, per il caos generato, ha deciso di fare chiarezza. Spiegando che dopo aver ascoltato i tutti i soggetti a possibile conoscenza dei fatti relativi alla partita di Udine, non essendo emerse condotte di rilievo disciplinare, a luglio 2025 chiese l’archiviazione, accolta dalla Procura Generale dello Sport.
- In base a quanto emergerà dalle carte richieste alla Procura di Milano, Chiné potrebbe aprire una nuova inchiesta o riaprire quella archiviata.
- Carte che verranno analizzate anche da Coni, che valuterà tutto, compreso quello che accadrà nei prossimi giorni per capire se vi sono presupposti certi e non passibili di ricorsi, per un commissariamento della Figc, ritenuto dalla politica La via per la riforma del calcio. Di diverso avviso Gravina e le componenti del calcio italiano.