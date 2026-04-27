Al momento non ci sono indagati esterni all'ambiente arbitrale, e quindi nemmeno eventuali tesserati dell'Inter, nell'inchiesta della Procura di Milano che ha portato all’iscrizione nel registro il capo degli arbitri Rocchi per presunti favoritismi ai nerazzurri in due occasioni e per interferenza con l'operato dei Var in un'altra. In pratica l'ipotesi di concorso in frode sportiva rimane, ma non sono stati ancora individuati gli altri concorrenti. Se ne saprà di più giovedì. Forse. Perché è possibile che Rocchi su suggerimento del suo legale D'Avirro si avvalga della facoltà di non rispondere, stanti la carenza di circostanze e nomi su cui incardinare la difesa. Dovrebbe presentarsi invece Andrea Gervasoni, il vice di Rocchi a sua volta sotto inchiesta e autosospesosi. Sono emersi nel frattempo i nomi degli altri indagati, per l'appunto al momento solo arbitri: oltre al Var Paterna, quello della famosa bussata alla sala Var di Lissone, indagato per false dichiarazioni, ci sono Nasca e Di Vuolo, var e avar di Inter-Verona del gennaio 2024, la partita del colpo di Bastoni a Duda non visto, episodio che tra l'altro proprio Rocchi analizzò in pubblico a Coverciano con tanto di audio della sala Var, per spiegare l'errore commesso. La partita, insieme ad altre, sarebbe parte di un'inchiesta risalente a più di un anno fa, seppure non è ancora chiaro chi e cosa l'abbiano fatta scattare. Comunque non ci sarebbero nel fascicolo partite di questo campionato. Intanto si è saputo il nome di chi designerà gli arbitri di A e B da qui a fine stagione: sarà l'ex arbitro veneto Dino Tommasi, ,già membro della Commissione di Rocchi. Lo ha deciso il Comitato Nazionale dell'AIA, a sua volta privo del vertice e guidato dal vicepresidente Massini: il presidente Antonio Zappi infatti è stato inbibito per 13 mesi per le presunte pressioni sugli ex designatori di C e D affinché si dimettessero passando a vice delle rispettive commissioni tecniche superiori. Nelle prossime ore il Collegio di garanzia del CONI si pronuncerà definitivamente per la conferma della squalifica, che sancirebbe la decadenza di Zappi da ogni carica federale, o il rinvio a nuovo processo. Nel primo caso, oltre a difendersi dall'ipotesi del suo stresso commissariamento, la Figc del dimissionario Gravina potrebbe a sua volta valutare l'indifferibilità di un commissariamento dell'AIA.