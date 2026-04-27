Dove vedere Lazio-Udinese

La sfida tra Lazio e Udinese, valida per la 34^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 27 aprile alle 20.45 . La partita sarà in diretta su su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW . Telecronaca Dario Massara, commento Nando Orsi. Inviati Matteo Petrucci e Marina Presello. Inoltre, dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 a mezzanotte, spazio a l' Originale , con Alessandro Bonan in compagnia di Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Gianfranco Teotino, Luca Gotti e Gianluca Di Marzio.

I numeri di Lazio e Udinese

Negli ultimi 12 confronti tra Lazio e Udinese in Serie A, il bilancio è in perfetto equilibrio, grazie a tre successi per parte e sei pareggi (inclusi i due 1-1 registrati nei due match più recenti). In generale, in 93 sfide nel massimo campionato i biancocelesti hanno vinto 41 volte, a fronte di 27 vittorie bianconere e 25 pareggi.

L'Udinese non ha perso nessuna delle ultime quattro partite di Serie A contro la Lazio (2V, 2N). L'Udinese non ha perso nessuna delle ultime cinque trasferte contro la Lazio in Serie A (2V, 3N): tanti match esterni senza sconfitte quanti quelli registrati nelle precedenti 15 sfide in casa dei biancocelesti (3V, 2N, 10P). La Lazio non è mai rimasta a secco di successi per più match interni di fila contro i friulani nella loro storia in Serie A (cinque anche tra febbraio 1961 e aprile 1990). La Lazio ha vinto quattro delle ultime sei partite giocate in Serie A (1N, 1P): tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti 17 gare disputate in massima serie (7N, 6P). In particolare, dalla 28ª giornata in avanti i biancocelesti hanno collezionato ben 13 punti in campionato (al pari del Napoli), meno solo della Juventus (16). La Lazio ha guadagnato 26 punti in 16 match casalinghi in questa Serie A e nelle scorse 15 stagioni del torneo (tra il 2010/11e il 2024/25) i biancocelesti sono sempre arrivati almeno a quota 29 dopo 17 gare interne nel massimo campionato. L'Udinese ha incassato una sola rete nelle ultime quattro partite di campionato e nessuna quadra ha fatto meglio nel periodo (una anche per la Juventus). L'ultima volta che i friulani hanno registrato almeno quattro clean sheet nell'arco di cinque partite in campionato risale a marzo 2014 (4/5 con Guidolin in panchina). Dopo i successi per 2-0 contro il Genoa e 3-0 contro il Milan, l'Udinese potrebbe registrare tre vittorie consecutive in trasferta in Serie A per la prima volta dal periodo tra agosto e ottobre 2022 (contro Monza, Sassuolo ed Hellas Verona in quel caso).