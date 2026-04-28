16 secondi, palla messa in mezzo delicatamente da Adopo e incornata vincente alle spalle di Carnesecchi. Si è presentato così Paul Mendy, lanciato per la prima volta dall'inizio in Serie A con la maglia del Cagliari. E non è finita qui perché, sette minuti dopo, è arrivato anche il gol del provvisorio 2-0 a rendere la sua giornata ancora più memorabile. E peccato che, al termine della prima frazione di gioco, sia stato costretto a uscire a causa di un problema al flessore sinistro. Ma il sorriso non ha mai smesso di accompagnarlo, anche perché ha lasciato il posto a Borrelli, autore del 3-2 definitivo a favore dei sardi. Una favola per il 19enne senegalese: prima di sfidare e abbattere la Dea aveva già esordito in campionato, ma accumulando solo pochissimi scampoli di partita entrando dalla panchina. Pisacane non si è fatto scrupoli a schierarlo dal 1' e Mendy lo ha ripagato nel migliore dei modi, salendo sul podio dei giocatori più giovani a segnare una doppietta alla loro prima da titolare in A.