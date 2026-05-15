Introduzione
La zona Champions è diventata super trafficata con cinque squadre ancora in lotta dopo i risultati di settimana scorsa che hanno visto le inseguitrici di Napoli e Milan ridurre notevolmente lo svantaggio. A proposito: Allegri a Genova non avrà Leao, Saelemaekers ed Estupinian che sono stati fermati dal Giudice Sportivo insieme ad altri 10 giocatori. Nella zona rossa della classifica invece nuovo capitolo della lotta a distanza tra Lecce e Cremonese con Di Francesco che torna al Mapei Stadium con un unico obiettivo
Tra situazioni particolari di infermeria e probabile turnover di squadre che non hanno più obiettivi concreti di stagione, si apre il capitolo “probabili”: varie squadre avranno cambi forzati mentre altre potranno dar spazio a chi ha visto poco il campo. Tempo di decisioni importanti anche al fantacalcio visto che si rischia che quel “big” resti in panchina o peggio. Dobbiamo quindi chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è sempre “sul pezzo”: ecco tutte le notizie, aggiornate in tempo reale, sulle probabili formazioni della 37^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Como-Parma, domenica ore 12:00 su Sky Sport
Como
- Cesc Fabregas ritrova Jacobo Ramon in difesa dopo il turno di squalifica scontato. Il centrale torna dal primo minuto con Diego Carlos quale compagno di reparto
- A sinistra c'è Alex Valle che è reduce da un problema e quindi probabile maglia da titolare per Alberto Moreno
- Da centrocampo in su invece tanta conferme a cominciare da Douvikas. A sinistra favorito Baturina. A destra pare scontata la partenza dall'inizio di Diao
Parma
- Dovrebbe essere rientrato l'allarme Strefezza. Il fantasisita di Cuesta era sotto osservazione ma pare abile e arruolabile
- In attacco c'è sempre una possibile staffetta tra Pellegrino ed Elphage con l'argentino però che parte in pole per un posto nell'XI titolare
- Assenti da qui a fine stagione sia Bernabé che Ondrejka, entrambi reduci da operazioni. In mediana dubbio Oristanio che però potrebbe andare in panchina
Probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Addai, Valle
PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino
Squalificati: Britschgi
Indisponibili: Frigan, Cremaschi, Bernabé, Ondrejka
Genoa-Milan, domenica ore 12:00
Genoa
- Baldanzi e Cornet sono tornati in gruppo. Queste le news per quel che riguarda la squadra di Daniele De Rossi. che recupera anche Otoa
- Proprio quest'ultimo dovrebbe prendere il posto di Ostigard, non al meglio della condizione, nel trio difensivo
- Sulle corsie esterne l'escluso dovrebbe esserre Martin. Con un possibile 3-5-2 la coppia d'attacco sarà formata da Vitinha e Colombo
Milan
- Se gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Pulisic hanno escluso problemi, Allegri deve ovviare alle squalifiche di Estupinian, Leao e Saelemaekers
- In difesa rientra Tomori con De Winter che però mantiene il posto. A destra maglia da titolare pronta per Athekame con Bartesaghi sull’altro versante
- In mediana dubbio sul vice-Modric ma Ricci resta più avanti di Jashari. In attacco invece spazio a Gimenez con Nkunku ad affiancarlo
Probabili formazioni
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo, Vitinha
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Norton-Cuffy, Messias
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.
Squalificati: Estupinan, Leao, Saelemaekers
Indisponibili: Modric
Juventus-Fiorentina, domenica ore 12:00 su Sky Sport
Juventus
- Sotto osservazione c'è sempe Thuram che Spalletti spera di recuperare anche se il francese si è allenato a parte
- Resta in piedi quindi il duo Locatelli-Koopmeiners in mezzo al campo con McKennie e Cambiaso sulle corsie esterne
- Davanti guiderà l'attacco nuovamente Vlahovic con Boga che prova a risalire posizioni ma che pare destinato a partire dalla panchine
Fiorentina
- Linea difensiva e cerniera mediana sono di fatto decise con Dodò e Gosens sulle corsie esterne e Mandragora favorito come terzo di centrocampo
- Kean è ancora fuori causa. L'attaccante azzurro potrebbe fare una passerella nell'ultimo turno ma niente Juve per lui
- Davanti pronta una maglia da titolare per Piccoli con Parisi a destra e Solomon sul lato opposto visto che Gudmundsson non è al meglio
Probabili formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Milik, Cabal
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Piccoli, Solomon
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kean
Pisa-Napoli, domenica ore 12:00 su Sky Sport
Pisa
- Ci sono Loyola e Bozhinov da rimpiazzare visto che entrambi hanno rimediato un rosso nell'ultimo turno
- Nella difesa di Hiljemark potremmo rivedere Calabresi che non è in lotta con Coppola visto che quest'ultimo ha accusato qualche fastidio
- In mediana pronto a tornare al centro del campo Aebischer. Possibile 3-5-2 ma anche 3-4-2-1 per i nerazzurri che avranno davanti Stojilkovic
Napoli
- Conte ripropone la stessa linea a tre dietro vista contro il Bologna. A destra però mancherà Politano per squalifica
- Spinazzola e Gutierrez saranno titolari sulle corsie esterne. Resta da capire chi giocherà a destra e chi a sinistra visto che in allenamento sono state provate entrambe le soluzioni
- Davanti De Bruyne ha recuperato e completerà il triangolo offensivo con Alisson e Hojlund
Probabili formazioni
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic
Squalificati: Bozhinov, Loyola
Indisponibili: Denoon, Tramoni, Coppola
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund
Squalificati: Politano
Indisponibili: Lukaku
Roma-Lazio, domenica ore 12:00 su Sky Sport
Roma
- Formazione titolare che non dovrebbe discostarsi dall’ultima vista a Parma. Dybala può rimanere nell’XI di partenza
- Dall’infermeria esce Lorenzo Pellegrini che sarà un’eventuale opzione a gara in corso. Linea a tre dietro con i soliti noti
- L'unico cambio di Gasperini dovrebbe riguardare Pisilli dato per favorito in mezzo con avanzamento di Cristante e panca per Soulé
Lazio
- C'è da capire la situazione medica di un paio di giocatori dopo la finale di Coppa Italia. Di sicuro mancherà Romagnoli, squalificato
- A sinistra Pellegrini se la gioca con Nuno Tavares mentre in mediana le chiavi del centrocampo pare siano affidate a Rovella
- Davanti ci sono tanti pretendenti. Pedro dall'inizio? Possiibile qualora Zaccagni non dovesse dare le garanzie fisiche necessarie
Probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante, Dybala; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Ferguson, Zaragoza
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Maldini, Pedro
Squalificati: Romagnoli
Indisponibili: Cataldi, Provedel
Inter-Verona, domenica ore 15
Inter
- In casa nerazzurra vale un po' tutto: Chivu potrebbe ruotare tanto, considerando anche lo sforzo di Coppa Italia
- Alternativa: mettere i "titolarissimi" per poi riservare loro la standing ovation. In mediana maglia pronta per Mkhtaryan. Dietro Carlos Augusto può dare il cambio a Bastoni
- In attacco probabile che la Thula possa avere spazio per festeggiare al meglio in casa. In porta duello Sommer-Martinez
Verona
- Sammarco pare voler aspettare a rilanciare qualli che hanno visto poco il campo. A San Siro l'XI gialloblù non sarà molto differente da quello delle ultime uscite
- In difesa, detto che non ci sono recuperi all'orizzonte, resta Valentini in pole come terzo a sinistra. Il che porta alla conferma di Frese e alla panchina di Bradaric
- Davanti il tandem Bowie-Suslov non dovrebbe subire variazioni anche se l'estro di Sarr, in ripartenza, potrebbe anche far propendere per questa soluzione
Probabili formazioni
INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Calhanoglu
VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov; Bowie
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Serdar, Bella-Kotchap, Mosquera, Niasse, Oyegoke
Atalanta-Bologna, domenica ore 18
Atalanta
- Possibile super emergenza difensiva per Palladino. Hien è squalificato. Stagione finita con due gare d'anticipo per Scalvini e pure Kossounou è a orte rischio
- Dietro toccherà quindi ad Ahanor che verrà dirottato sul centro destra con Djimsiti e Kolasinac a completare la linea
- Zalewski resta in pole per occupare la corsia sinistra con Raspadori e De Ketelaere trequartisti alle spalle di Krstovic
Bologna
- Assente per squalifica Lucumì. Difesa rossoblù che quindi va verso la coppia formata da Heggem e Helland. Da decidere la corsia destra
- A sinistra infatti Miranda pare certo del posto. De Silvestri, Joao Mario e Zortea lottano per una maglia con l’ex Juventus sempre avanti rispetto ai diretti concorrenti
- L’impatto di Rowe contro il Napoli dovrebbe garantirgli un posto nell’XI di partenza. Resta il ballottaggio Bernardeschi-Orsolini
Probabili formazioni
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Ahanor, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Kristovic
Squalificati: Hien
Indisponibili: Bernasconi, Scalvini, Kossounou
BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe
Squalificati: Lucumì
Indisponibili: Cambiaghi, Casale, Vitik
Cagliari-Torino, domenica ore 20:45
Cagliari
- Per un Zè Pedro squalificato, Pisacane può recuperare Mina al centro della difesa a 4 che vedra Zappa sull'out destro
- In mezzo al campo c'è il recupero di Deiola mentre Mazzitelli resta ai box. Adopo, Gaetano, Folorunsho la cerniera favorita
- Per quel che riguarda l'attacco anche Borrelli, insieme a Belotti è in lizza per una maglia che però per ora, resta sulle spalle di Mendy
Torino
- Torna l’abbondanza là davanti per i granata che ora possono contare su tutti gli uomini gol in rosa. Il duello è tra Zapata e Adams per affiancare Simeone. Possibile comunque una staffetta giù programmata
- Dopo il primo gol in A di settimana scorsa, Pedersen è il candidato principe per la corsia destra con Obrador sull’altro lato. Lazaro è panchinabile anche perché è diffidato e all’ultima giornata c’è il derby
- In mediana indisponibile Gineitis causa squalifica. Posto libero quindi ma anche un bel po’ di pretendenti. Lottano per due maglie Casadei, Ilkhan e Prati
Probabili formazioni
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Rodriguez, Mina, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Mendy
Squalificati: Zè Pedro
Indisponibili: Idrissi, Mazzitelli, Felici, Pavoletti, Liteta
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata
Squalificati: Gineitis
Indisponibili: Aboukhlal, Anjorin, Ismajli
Sassuolo-Lecce, domenica ore 20:45 su Sky Sport
Sassuolo
- Probabile cambio nella linea difensiva neroverde: Walukiewicz ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba destra
- Ci sarebbe il possibile ritorno di Idzes che però è ancora in dubbio. Si scalda quindi Romagna quale partner di Muharemovic
- In mezzo al campo la possibile sorpresa potrebbe essere Bakola. Berardi è invece recuperato e ci sarà dal primo minuto
Lecce
- Formazione titolare che dovrebbe essere la solita per Eusebio Di Francesco che però deve monitorare le condizioni di Danilo Veiga
- In caso di assenza possibile che il tecnico viri su una difesa a tre con Pierotti a tutta fascia in mediana. Alternativa è allargare Siebert
- Davanti resta in pole Cheddira. Gandelman non è ancora tornato. Gaspar invece potrebbe accomodarsi in panchina ed essere utile per uno spezzone
Probabili formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Candè, Pieragnolo, Boloca,
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Berisha, Sottil, Fofana
Udinese-Cremonese, domenica ore 20:45
Udinese
- Per un Kabasele che torna dalla squalifica c’è un Ehizibue fermato per un turno dal Giudice Sportivo.
- Contro la Cremonese a destra favorito Kamara che cambia quindi versante di competenza con Arizala che dovrebbe occupare la corsia sinistra
- L'assenza di Ekkelenkamp spalanca le porte a Piotrowski ma attenzione anche a Miller. Davanti riecco Davis dal primo minuto
Cremonese
- Ferita lacero-contusa per Giuseppe Pezzella che, nella prima parte della settimana, ha continuato a lavorare a parte. L’esterno sinistro farà di tutto per essere a disposizione ma resta in dubbio per la sfida di domenica sera
- Sulle corsie esterne possibile quindi che Giampaolo opti per un Barbieri a destra e uno Zerbin sul lato opposto. Arruolabile Thorsby
- In attacco tutto porta alla conferma del tandem Bonazzoli-Vardy con il resto dell'artiglieria pesante pronto, nel caso, a gara in corso
Probabili formazioni
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Kamara, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Arizala; Zaniolo; Davis
Squalificati: Ehizibue
Indisponibili: Zanoli, Ekkelenkamp
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Barbieri; Maleh, Grassi, Vandeputte, Zerbin; Vardy, Bonazzoli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Baschirotto, Moumbagna