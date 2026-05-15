Introduzione

La zona Champions è diventata super trafficata con cinque squadre ancora in lotta dopo i risultati di settimana scorsa che hanno visto le inseguitrici di Napoli e Milan ridurre notevolmente lo svantaggio. A proposito: Allegri a Genova non avrà Leao, Saelemaekers ed Estupinian che sono stati fermati dal Giudice Sportivo insieme ad altri 10 giocatori. Nella zona rossa della classifica invece nuovo capitolo della lotta a distanza tra Lecce e Cremonese con Di Francesco che torna al Mapei Stadium con un unico obiettivo



Tra situazioni particolari di infermeria e probabile turnover di squadre che non hanno più obiettivi concreti di stagione, si apre il capitolo “probabili”: varie squadre avranno cambi forzati mentre altre potranno dar spazio a chi ha visto poco il campo. Tempo di decisioni importanti anche al fantacalcio visto che si rischia che quel “big” resti in panchina o peggio. Dobbiamo quindi chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è sempre “sul pezzo”: ecco tutte le notizie, aggiornate in tempo reale, sulle probabili formazioni della 37^ giornata di Serie A