Introduzione

L'Inter si prepara alla festa per il ventunesimo scudetto della sua storia: al fischio finale della partita con il Verona, i giocatori alzeranno al cielo la coppa e poi si dirigeranno con il tradizionale pullman scoperto verso Piazza Duomo, dove riceveranno l'abbraccio dei propri tifosi e festeggeranno fino a notte fonda. Tra lo stadio e il centro di Milano ci sono circa 9 chilometri, che i giocatori dell'Inter dovrebbero percorrere in un tempo stimato di 4 ore (partenza da San Siro intorno alle 18:30, arrivo in Duomo previsto per le 22:30). Abbiamo immaginato di comporre una playlist, scegliendo una canzone che racconti la stagione di ogni protagonista dell'Inter, che i calciatori e Chivu potrebbero ascoltare durante il viaggio da San Siro al Duomo. Ecco la playlist della parata scudetto nerazzurra, da godersi durante il tragitto del bus scoperto per rivivere la stagione più vincente degli ultimi 15 anni per l'Inter, chiusa con il doblete, ovvero l'accoppiata scudetto-Coppa Italia.

LO SPECIALE SCUDETTO