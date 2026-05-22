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Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 38^ giornata

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Da venerdì 22 a domenica 24 maggio la 38^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW con 3 gare in co-esclusiva: Lazio-Pisa, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match

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Su Sky e in streaming su NOW, la 38^ giornata, da venerdì 22 a domenica 24 maggio appuntamento con la trentottesima giornata, ultima della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Lazio-Pisa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Domenica alla stessa ora in campo per il derby della Mole tra Torino e Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, mentre su Sky Sport 253 si gioca anche la partita-salvezza Lecce-Genoa. Entrambi i match saranno visibili anche in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport 251. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera appuntamento dalle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che avranno come ospiti in studio Massimo Marianella, Riccardo Gentile e Davide Pessina. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Sara Benci insieme a Maurizio Compagnoni, Federico Zancan e Marco Bucciantini. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Angelo Carotenuto e Michele Padovano ospiti in studio. Spazio poi a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello alla conduzione, in compagnia di Riccardo Gentile, Massimo Gobbi e Fabio Quagliarella. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello insieme a Paolo Assogna, Luca Marchetti e Luca Tommasini. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis. Lunedì sera, L’Originale dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti e Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi.

 

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Serie A, la programmazione della 38^ giornata su Sky e NOW

Venerdì 22 maggio

  • Dalle 22.45: Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Riccardo Gentile e Davide Pessina

Sabato 23 maggio

  • Dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan e Marco Bucciantini
  • Dalle 20 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
  • ore 20.45: LAZIO-PISA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Federico Botti, commento Luca Marchegiani. Inviati Matteo Petrucci

Domenica 24 maggio

  • Dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Angelo Carotenuto e Michele Padovano
  • Dalle 15.00: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Massimo Gobbi e Fabio Quagliarella
  • Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Luca Tommasini
  • ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport 251
  • ore 20.45: TORINO-JUVENTUS su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Diretta Gol Stefano Borghi. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo
  • ore 20.45: LECCE-GENOA su Sky Sport 253. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi. Diretta Gol Antonio Nucera. Inviati Massimiliano Nebuloni
  • Dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis

Lunedì 25 maggio

  • Dalle 23.00: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi

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