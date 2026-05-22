Juve ‘96: 30 anni dopo, la programmazione dedicata

Era il 22 maggio 1996, sono passati trent'anni dalla storica alzata di coppa di Gianluca Vialli all'Olimpico di Roma. Per celebrare quella storica vittoria, Sky Sport propone una giornata dedicata su Sky Sport Calcio. A partire dalla mattina per arrivare fino a sera sarà possibile rivivere le emozioni di Ajax-Juventus, i due episodi di "1996, l'anno di Del Piero" e un'anteprima di "L’Uomo della Domenica Marcello Lippi - Mare dentro". La programmazione della giornata su Sky e NOW

La Champions League vinta a Roma al termine della finale contro l’Ajax e decisa ai calci di rigore: Del Piero è il capocannoniere della competizione e il simbolo di una Juventus giovane e affamata, capace di tornare sul tetto d’Europa dopo undici anni. Una notte indimenticabile, quella del 22 maggio 1996 all’Olimpico, culminata con Gianluca Vialli che alza la coppa. Lo speciale "1996, l'anno di Del Piero" sarà in programmazione su Sky Sport Calcionella giornata di venerdì 22 maggio, a trent'anni da quella storica vittoria. Sarà possibile inoltre rivivere le emozioni della partita, Ajax-Juventus e vedere un'anteprima del nuovo episodio del L'Uomo della Domenica dedicato a Marcello Lippi. Giorgio Porrà racconta Marcello Lippi a trent’anni dalla vittoria della Juventus in Champions League: il mare, le radici, il rapporto con Vialli e la squadra che conquistò quella coppa. Leadership e mentalità di un trionfo che dieci anni dopo avrebbe riportato anche nella sua Nazionale.