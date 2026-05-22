Juve ‘96: 30 anni dopo, la programmazione dedicata

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Juve Campione ‘96: 30 anni dopo, la programmazione dedicata di Sky Sport

l'anniversario

Era il 22 maggio 1996, sono passati trent'anni dalla storica alzata di coppa di Gianluca Vialli all'Olimpico di Roma. Per celebrare quella storica vittoria, Sky Sport propone una giornata dedicata su Sky Sport Calcio. A partire dalla mattina per arrivare fino a sera sarà possibile rivivere le emozioni di Ajax-Juventus, i due episodi di "1996, l'anno di Del Piero" e un'anteprima di "L’Uomo della Domenica Marcello Lippi - Mare dentro". La programmazione della giornata su Sky e NOW

La Champions League vinta a Roma al termine della finale contro l’Ajax e decisa ai calci di rigore: Del Piero è il capocannoniere della competizione e il simbolo di una Juventus giovane e affamata, capace di tornare sul tetto d’Europa dopo undici anni. Una notte indimenticabile, quella del 22 maggio 1996 all’Olimpico, culminata con Gianluca Vialli che alza la coppa. Lo speciale "1996, l'anno di Del Piero" sarà in programmazione su Sky Sport Calcionella giornata di venerdì 22 maggio, a trent'anni da quella storica vittoria. Sarà possibile inoltre rivivere le emozioni della partita, Ajax-Juventus e vedere un'anteprima del nuovo episodio del L'Uomo della Domenica dedicato a Marcello LippiGiorgio Porrà racconta Marcello Lippi a trent’anni dalla vittoria della Juventus in Champions League: il mare, le radici, il rapporto con Vialli e la squadra che conquistò quella coppa. Leadership e mentalità di un trionfo che dieci anni dopo avrebbe riportato anche nella sua Nazionale.

Juve Campione '96: 30 anni dopo, la programmazione su Sky e NOW

Venerdì 22 maggio

  • ore 09.45: Anteprima: L’Uomo della Domenica Marcello Lippi - Mare dentro su Sky Sport Calcio
  • ore 12.15: 1996, l'anno di Del Piero parte 1 su Sky Sport Calcio
  • ore 12.30: Anteprima: L’Uomo della Domenica Marcello Lippi - Mare dentro su Sky Sport 24
  • ore 13.00: 1996, l'anno di Del Piero parte 2 su Sky Sport Calcio
  • ore 13.45: Anteprima: L’Uomo della Domenica Marcello Lippi su Sky Sport Calcio
  • ore 14.15: Champions League Finale 1996 Ajax vs Juventus su Sky Sport Calcio
  • ore 16.00: 1996, l'anno di Del Piero parte 1 su Sky Sport Calcio
  • ore 16.45: 1996, l'anno di Del Piero parte 2 su Sky Sport Calcio
  • ore 17.30: Tutti i Gol di Del Piero in Champion su Sky Sport Calcio
  • ore 17.45 Anteprima: L’Uomo della Domenica Marcello Lippi su Sky Sport Calcio
  • ore 18.15: Sintesi Finale 1996 Ajax - Juventus su Sky Sport Calcio
  • ore 18.45: 1996, l'anno di Del Piero parte 1 su Sky Sport Calcio
  • ore 19.30: 1996, l'anno di Del Piero parte 2 su Sky Sport Calcio
  • ore 20.15: Anteprima: L’Uomo della Domenica Marcello Lippi su Sky Sport Calcio
  • ore 20.30: Anteprima: L’Uomo della Domenica Marcello Lippi - Mare dentro su Sky Sport 24
  • ore 20.45: Champions League Finale 1996 Ajax vs Juventus su Sky Sport Calcio
  • ore 23.30; Anteprima: L’Uomo della Domenica Marcello Lippi - Mare dentro su Sky Sport Calcio

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