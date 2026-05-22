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Atalanta, ufficiale il nuovo logo della società: l'annuncio social

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E' stato presentato il nuovo logo dell'Atalanta, in occasione del secondo anniversario della conquista dell'Europa League. Il nuovo simbolo si ispira al marchio storico degli anni '80 e '90, rivisitato con il gusto degli anni '20 del nuovo millennio. In questi giorni i loghi storici dell'Atalanta sono protagonisti di una mostra diffusa a Bergamo

HL ATALANTA-BOLOGNA

"Storia, identità, tradizioni e futuro". E, soprattutto, "a testa alta". L'Atalanta ha presentato il nuovo logo societario, che rappresenta un ritorno al tondino degli anni tra il 1981 e il 1993. La novità cade nel secondo anniversario della conquista dell'Europa League, il 22 maggio 2024 nella finale di Dublino con il 3-0 al Bayer Leverkusen. Il nuovo simbolo prende inspirazione dal profilo della "dea", dal logo in uso dal 1993, inserito in un ovale a sfondo per metà azzurro e nero e sormontato dalle scritte Atalanta e 1907. Per gli appassionati e i tifosi, tutti i loghi storici dell'Atalanta sono protagonisti di una mostra diffusa nei luoghi simbolo della città di Bergamo.

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