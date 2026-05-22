Dove vedere Fiorentina-Atalanta

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I numeri di Fiorentina e Atalanta

Dopo il successo per 2-0 nel match d'andata dello scorso 30 novembre, l'Atalanta potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Fiorentina in Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2020/21. La Fiorentina è rimasta imbattuta in 22 delle ultime 24 gare casalinghe contro l'Atalanta in Serie A (14V, 8N), segnando 45 reti nel periodo e vincendo le due più recenti. La Fiorentina è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 partite di Serie A (4V, 5N), guadagnando 17 punti - solo cinque squadre hanno fatto meglio dei viola nel periodo: Juventus (21), Como e Napoli (20), Inter e Roma (19) - a quota 17 anche la Lazio. La Fiorentina ha registrato ben cinque clean sheet nelle ultime sette gare di campionato, tra cui le due più recenti. L'Atalanta arriva da una sconfitta contro il Bologna (0-1) e non ha mai perso due partite di fila in Serie A con Raffaele Palladino allenatore. Da una parte, la Fiorentina ha vinto tutte le ultime quattro partite disputate come ultimo match stagionale in Serie A (tra cui il 3-2 contro l'Atalanta del 2 giugno 2024 - recupero della 29ª giornata), dall'altra parte l'Atalanta ha perso cinque delle sei gare più recenti all'ultima partita di campionato (1V). L’Atalanta ha centrato la qualificazione ad una competizione europea in nove delle ultime 10 stagioni, nel periodo (dal 2016/17) solo Juventus e Roma hanno fatto meglio (10/10, inclusi preliminari) tra le squadre italiane.