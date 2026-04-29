Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Mourinho: "Roma il posto più bello della mia carriera. Alla Nazionale italiana dico..."

Serie A

Il portoghese, intervistato da Il Giornale, ha parlato dei suoi trascorsi nella Capitale: "Roma è stato il posto più bello della mia carriera. Mai sentito un ambiente così incredibile attorno a una squadra di calcio, ma la mia Roma è finita. E nessuno se la prenda con i tifosi dicendo che la colpa è loro". Sull'Italia: "Non avete bisogno di un Ct straniero: puoi avere Allegri, Conte, e potrei citarne anche altri" 

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

"Roma è stato il posto più bello della mia carriera". Ha le idee molto chiare José Mourinho che, tornato a Milano per la presentazione dello spot pubblicitario di Prima Assicurazioni, ha ripercorso la sua esperienza in giallorosso in un'intervista a Il Giornale. "Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno a una squadra di calcio. Quando abbiamo vinto la Conference la festa è stata pazzesca: nemmeno nei trionfi che ho avuto in Champions ho visto delle scene così. Ma la mia Roma è finita. Perché? Non voglio dire altro. Anzi, una cosa: nessuno se la prenda con i tifosi romanisti dicendo che è colpa loro se non si vince. Sono loro che aiutano la squadra, nessuno li deve toccare".

"Io andrei con M&M, Malagò e Max Allegri"

Lo Special One parla anche dell'Italia: "Qualcuno mi ha chiesto se allenerei la vostra Nazionale: la mia risposta è che non avete bisogno di un allenatore straniero. Avete Allegri, Conte e ne potrei citare altri. Molte persone si chiedono come il Portogallo, che ha 10 milioni di abitanti, riesca ad andare ai Mondiali e ad avere tanti giocatori così bravi che finiscono nelle migliori squadre in Europa. Venite a vedere come vengono organizzati i tornei giovanili, quali sono le condizioni dentro quelle squadre. Basta questo per capire. E, magari, copiare". In un'intervista su Sport Mediaset, poi, Mourinho ha parlato del futuro della nostra Federazione: "Quello di Malagò è un nome forte, a me piacerebbe tanto perché penso che con l'esperienza che ha può cambiare qualcosa. Io andrei con M&M, Malagò e Max".

"Chivu è stato bravo e intelligente"

Impossibile non parlare anche dell'Inter: "Mi fa piacere per Chivu, anche se quando lo allenavo non avrei mai pensato che potesse fare l'allenatore. Era un ragazzo per bene e tranquillo, però non sembrava un predestinato. Ma è stato intelligente: ha studiato, fatto la gavetta nelle giovanili, e imparato nel modo giusto". Poi Mou non si sbottona sui rumors che lo vorrebbero sulla panchina del Real Madrid nella prossima stagione: "Il mio prossimo traguardo è portare il Benfica in Champions. Questa è l'unica cosa che ho in testa".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Arbitri, le prime designazioni di Tommasi

ARBITRI

Erano particolarmente attese le designazioni degli arbitri della 35^ giornata della Serie A, le...

Mou: "Ct straniero? Per l'Italia Allegri e Conte"

Serie A

Il portoghese, intervistato da Il Giornale, ha parlato dei suoi trascorsi nella Capitale: "Roma è...

Caso Rocchi e arbitri, le news di oggi live

live Serie A

L'ex designatore Rocchi non si presenterà domani, giovedì 30 aprile, all'interrogatorio davanti...

LIVE: Rocchi non si presenterà a interrogatorio

caso arbitri

Il presidente Coni Buonfiglio interviene sull’ipotesi di commissariamento Figc, dopo l'inchiesta...

Frattura zigomo, Modric operato: out 5/6 settimane

milan

Il centrocampista rossonero è stato sottoposto a un intervento chirurgico  per...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE