A 31 anni si è ritirato dal calcio Divock Origi: l'attaccante belga, grande protagonista col Liverpool della Champions League 2019, ha vissuto gli ultimi anni della sua carriera a Milano, vestendo la maglia del Milan, con una breve parentesi al Nottingham Forest in prestito. Riviviamo la sua complicata storia in rossonero, partita con grandi aspettative e finita con la rescissione nel dicembre del 2025 ORIGI E GLI ALTRI GIOCATORI RITIRATI NEL 2026

Divock Origi si è ritirato dal calcio a 31 anni: l'attaccante belga non giocava una partita ufficiale dal 2024 e solo sei mesi fa, a dicembre 2025, aveva rescisso il suo contratto con il Milan, l'ultimo della carriera. La sua esperienza milanese non è stata certo indimenticabile: il belga arrivò a Milano nell'estate del 2022, mentre i rossoneri festeggiavano ancora lo scudetto vinto nella stagione precedente al fotofinish contro l'Inter.

La prima, deludente stagione al Milan Origi fu il colpo in attacco di quel mercato rossonero: acquistato a parametro zero dal Liverpool, arrivava con un palmarés d 41 gol in 175 presenze coi Reds e con la Champions League vinta da protagonista nel 2019. La sua doppietta nella semifinale di ritorno (con tanto di gol decisivo), infatti, aiutò il Liverpool a battere il Barcellona 4-0, ribaltando il 3-0 della gara di andata in favore dei blaugrana: come ciliegina sulla torta, Origi chiuse anche la finale contro il Tottenham segnando il gol del definitivo 2-0. Lo score (deludente) col Milan Le premesse, dunque, perchè Origi facesse bene al Milan c'erano tutte: la realtà, invece, fu ben diversa. Complici anche alcuni problemi fisici, il belga non riuscì minimamente ad avere lo stesso impatto che ebbe al Liverpool. Due i gol segnati (contro Monza e Sassuolo) nella sua carriera milanese in 36 presenze in tutte le competizioni. E dopo una sola stagione, l'esperienza rossonera di Origi sembrava già giunta al termine...