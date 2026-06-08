Divock Origi annuncia il ritiro dal calcio: la sua complicata storia al Milana 31 anni
A 31 anni si è ritirato dal calcio Divock Origi: l'attaccante belga, grande protagonista col Liverpool della Champions League 2019, ha vissuto gli ultimi anni della sua carriera a Milano, vestendo la maglia del Milan, con una breve parentesi al Nottingham Forest in prestito. Riviviamo la sua complicata storia in rossonero, partita con grandi aspettative e finita con la rescissione nel dicembre del 2025
Divock Origi si è ritirato dal calcio a 31 anni: l'attaccante belga non giocava una partita ufficiale dal 2024 e solo sei mesi fa, a dicembre 2025, aveva rescisso il suo contratto con il Milan, l'ultimo della carriera. La sua esperienza milanese non è stata certo indimenticabile: il belga arrivò a Milano nell'estate del 2022, mentre i rossoneri festeggiavano ancora lo scudetto vinto nella stagione precedente al fotofinish contro l'Inter.
La prima, deludente stagione al Milan
Origi fu il colpo in attacco di quel mercato rossonero: acquistato a parametro zero dal Liverpool, arrivava con un palmarés d 41 gol in 175 presenze coi Reds e con la Champions League vinta da protagonista nel 2019. La sua doppietta nella semifinale di ritorno (con tanto di gol decisivo), infatti, aiutò il Liverpool a battere il Barcellona 4-0, ribaltando il 3-0 della gara di andata in favore dei blaugrana: come ciliegina sulla torta, Origi chiuse anche la finale contro il Tottenham segnando il gol del definitivo 2-0.
Lo score (deludente) col Milan
Le premesse, dunque, perchè Origi facesse bene al Milan c'erano tutte: la realtà, invece, fu ben diversa. Complici anche alcuni problemi fisici, il belga non riuscì minimamente ad avere lo stesso impatto che ebbe al Liverpool. Due i gol segnati (contro Monza e Sassuolo) nella sua carriera milanese in 36 presenze in tutte le competizioni. E dopo una sola stagione, l'esperienza rossonera di Origi sembrava già giunta al termine...
Il prestito al Nottingham Forest
Per 'liberarsi' di Origi il Milan doveva trovare un club disposto a sobbarcarsi i 4 milioni netti a stagione previsti nel contratto firmato dal belga nel 2022. L'unica squadra che si fece avanti fu il Nottingham Forest, neopromosso in Premier League, che nel 2023 decise di puntare su Origi in prestito con diritto di riscatto. Ma a fine stagione, gli inglesi non riscattarono l'ex Liverpool, che nella stagione 2023-24 segnò solo un gol, in Fa Cup al Bristol City, squadra di Championship.
L'ultima stagione al Milan Futuro
Origi tornò così al Milan dopo la deludente stagione in Inghilterra e fin da subito la dirigenza rossonera fece capire che il belga non era nei piani del club. Nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2024-25, Zlatan Ibrahimovic annunciò che Origi si sarebbe allenato con i ragazzi di Milan Futuro, la seconda squadra dei rossoneri, appena fondata e militante in Serie C, nell'attesa che qualcuno si facesse avanti per l'ex Liverpool. Alla fine non se ne fece niente e Il belga si allenò tutto l'anno con il Milan Futuro, senza però mai scendere in campo in partite ufficiali. La situazione di stallo proseguì, con Origi che smise addirittura di allenarsi nelle strutture di proprietà del Milan, allenandosi con un preparatore privato tra Firenze e Roma. Nel mese di dicembre 2025, il club rossonero annunciò di aver rescisso consensualmente il contratto con il calciatore belga, quello che, a conti fatti, è stato l'ultimo della carriera di Origi.