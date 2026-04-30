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Inchiesta arbitri, Rocchi alle "Iene": "Io trasparente con tutti su tutto"

alle "iene"

Le anticipazioni delle parole del deisgnatore, autosospeso in seguito all'inchiesta dei Pm di Milano sugli arbitri, intercettato dalle "Iene": "Io trasparente con tutti su tutto". Rocchi, insieme al suo avvocato, ha deciso di non presentarsi dai Pm per l'interrogatorio

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"Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto". E' quanto ha detto alle 'Iene' Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A e la Serie B autosospeso dal proprio incarico a seguito dell'avviso di garanzia ricevuto dalla Procura di Milano con l'ipotesi di reato di frode sportiva. "Io vi ripeto - aggiunge Rocchi - lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto". Sulla richiesta di maggiore chiarezza sul Var Rocchi risponde: "Totale, ma io l'ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo".  Rocchi, insieme al suo avvocato, ha deciso di non presentarsi davanti ai Pm per l'interrogatorio, avvalendosi quindi della facoltà di non rispondere.

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