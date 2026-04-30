Il trentacinquesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 1^ a lunedì 4 maggio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Atalanta-Genoa, Juventus-Verona e Roma-Fiorentina. La giornata di Serie A si apre venerdì 1^ maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce. Sono tre gli appuntamenti del sabato che inizia con, alle 15.00, Udinese-Torino. A seguire alle 18.00 con Como-Napoli e la sera, alle 20.45, Atalanta-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Bologna-Cagliari, prosegue alle 15.00 con Sassuolo-Milan, mentre alle 18.00 è il momento di Juventus-Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 scendono in campo Inter e Parma. Il lunedì si conclude la giornata di campionato con, alle 18.30, Cremonese-Lazio e alle 20.45, Roma-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.