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Serie A, la presentazione della 35^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

Il 35^ turno di Serie A si apre venerd 1^ maggio e si chiude lunedì 4 maggio alle 20.45 con Roma-Fiorentina su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

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Il trentacinquesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 1^ a lunedì 4 maggio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Atalanta-Genoa, Juventus-Verona e Roma-Fiorentina. La giornata di Serie A si apre venerdì 1^ maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce. Sono tre gli appuntamenti del sabato che inizia con, alle 15.00, Udinese-Torino. A seguire alle 18.00 con Como-Napoli e la sera, alle 20.45, Atalanta-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Bologna-Cagliari, prosegue alle 15.00 con Sassuolo-Milan, mentre alle 18.00 è il momento di Juventus-Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 scendono in campo Inter e Parma. Il lunedì si conclude la giornata di campionato con, alle 18.30, Cremonese-Lazio e alle 20.45, Roma-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Serie A, la programmazione della 35^ giornata

Venerdì 1^ maggio

  • ore 20.45: Pisa-Lecce su DAZN 1 - [Guida]

Sabato 2 maggio

  • ore 15.00: Udinese-Napoli su DAZN 1 – [Mucere]
  • ore 18.00: Como-Napoli su DAZN 1 - [Fabbri]
  • ore 20.45: Atalanta-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Pezzuto]

Domenica 3 maggio

  • ore 12.30: Bologna-Cagliari su DAZN 1 – [Crezzini]
  • ore 15.00: Sassuolo-Milan su DAZN 1 – [Maresca]
  • ore 18.00: Juventus-Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Ayroldi]
  • ore 20.45: Inter-Parma su DAZN 1 – [Bonacina]

Lunedì 4 maggio

  • ore 18.30: Cremonese-Lazio su DAZN 1 – [Chiffi]
  • ore 20.45: Roma-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 – [Zufferli]

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 35^ giornata

Sono tre giocatori squalificati per la 35^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

  • Cancellieri (Lazio)
  • El Aynaoui (Roma)
  • Valentini (Verona)

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