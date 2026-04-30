La pre-season dei rossoneri si chiuderà con un'amichevole in Indonesia, in programma l'8 agosto: l'avversario a Giacarta sarà il Chelsea

Una nuova amichevole estiva in programma per il Milan. La squadra di Allegri volerà a Giacarta per affrontare il Chelsea al Gelora Bung Karno Stadium, gara fissata per sabato 8 agosto alle ore 19 locali. "Un'occasione ideale per celebrare la passione per il Milan che anima il territorio e lo rende una vera casa rossonera a oltre 11mila chilometri da Milano - si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club -. L'Indonesia è il terzo Paese con più tifosi milanisti in tutto il mondo - 40 milioni secondo dati Nielsen - e il primo in assoluto per seguito sulle piattaforme digitali del Club". Per i rossoneri si tratta di un ritorno, visto che nello stesso stadio giocarono nel 1994 contro il Persib Bandung.