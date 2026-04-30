Milan-Chelsea, amichevole estiva in Indonesia per il Pre Season Tour 2026amichevole
La pre-season dei rossoneri si chiuderà con un'amichevole in Indonesia, in programma l'8 agosto: l'avversario a Giacarta sarà il Chelsea
Una nuova amichevole estiva in programma per il Milan. La squadra di Allegri volerà a Giacarta per affrontare il Chelsea al Gelora Bung Karno Stadium, gara fissata per sabato 8 agosto alle ore 19 locali. "Un'occasione ideale per celebrare la passione per il Milan che anima il territorio e lo rende una vera casa rossonera a oltre 11mila chilometri da Milano - si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club -. L'Indonesia è il terzo Paese con più tifosi milanisti in tutto il mondo - 40 milioni secondo dati Nielsen - e il primo in assoluto per seguito sulle piattaforme digitali del Club". Per i rossoneri si tratta di un ritorno, visto che nello stesso stadio giocarono nel 1994 contro il Persib Bandung.
Anche il derby in programma tra le amichevoli
Prima della sfida al Chelsea, ci sarà un'altra amichevole di lusso per il Milan. I rossoneri giocheranno in Australia il derby contro l'Inter.