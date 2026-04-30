Fabregas: "Napoli cresciuto, gran merito di Conte"

Le parole dell’allenatore spagnolo a due giorni dalla sfida contro il Napoli, che si giocherà sabato alle 18. "Il Napoli ha avuto tanti problemi con infortuni di giocatori decisivi -le parole in conferenza stampa di Cesc Fabregas- Grande merito di Conte che ha saputo mantenerli a livello alto. Noi in Champions? Non rispondo”. Contro i campioni d’Italia recuperato Nico Paz . Quindi sugli arbitri: "Non penso alla malafede" TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il Napoli prossimo avversario e l'incrocio con Antonio Conte, suo ex allenatore al Chelsea. E poi il recupero di Nico Paz, le condizioni degli altri suoi giocatori e le possibilità di qualificarsi ancora in Europa. A due giorni da Como-Napoli, che si gioca sabato alle 18, Cesc Fabragas torna a parlare del finale di campionato che aspetta i suoi. "Il Napoli -le parole dell’allenatore spagnolo in conferenza stampa- è una squadra che ha avuto tanti problemi con una serie di infortuni a giocatori decisivi. Ma grande merito va a Conte che ha saputo mantenerli a un livello alto. Il Napoli è cresciuto molto negli ultimi anni, protagonista di una grande stagione, merito del gruppo e dell’allenatore. Contro di loro sarà una partita importante". Quindi sulla chance Champions: "Non rispondo… Pensiamo partita dopo partita".

Fabregas: “Arbitri? Non penso alla malafede” "Non penso mai alla malafede, ci mancherebbe altro". Così Fabregas sugli arbitri e le polemiche di questi ultimi giorni. "Non ne parlo volentieri. Ci sono allenatori o giocatori di diverso livello, la stessa cosa accade anche per gli arbitri. Peccato accadano cose sgradevoli con gli arbitri che dovrebbero essere le persone meno importanti della partita. Escludo la malafede, altrimenti non giocheremmo e non andremmo neanche in campo". Fabregas fa un accenno alla sua crescita e a una maggiore calma in panchina e spiega come anche gli arbitri siano più disponibili a spiegare e a spiegarsi. "Siamo tutti coinvolti, dovremmo aiutarci maggiormente". Sugli episodi durante la sfida fra Arsenal e Atletico Madrid prevale la 'saggezza': "Non mi piace giudicare senza sapere cosa sia successo. Ho visto il video dell'arbitro che si gira e chiede se sia rigore ma non la vedo come una cosa drammatica. In quel momento c'era una difficoltà e una persona ha voluto dargli una mano. Magari non si dovrebbe fare. Ma non si può giudicare in malafede".