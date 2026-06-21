La sfida è tra Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e poi alla guida della Fondazione Milano Cortina, è sostenuto da Lega Serie A, Serie B, Assocalciatori e Assoallenatori. Giancarlo Abete, già presidente della FIGC dal 2007 al 2014, è invece l'attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, la componente che lo sostiene e che pesa il 34% nella torta elettorale