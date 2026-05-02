I numeri di Atalanta e Genoa

L'Atalanta ha vinto le ultime cinque sfide contro il Genoa in Serie A; la Dea non ha mai ottenuto sei successi di fila contro il Grifone nel massimo campionato (cinque anche tra il 2016 e il 2018). L'Atalanta è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 18 sfide contro il Genoa in Serie A (13V, 4N), l'unico successo dei liguri nel periodo risale al 22 dicembre 2018 (3-1 al Ferraris con Prandelli allenatore). L'Atalanta ha evitato la sconfitta nelle ultime otto gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (5V, 3N) con uno score aggregato di 17-5 - l'ultimo successo del Grifone in trasferta contro la Dea nel torneo risale al 10 gennaio 2016 (2-0 con gol di Dzemaili e Pavoletti allenati da Gasperini). L'Atalanta ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre gare di campionato e, con Raffaele Palladino in panchina, la Dea non ha mai registrato quattro match di fila senza vittoria in Serie A. Il Genoa ha vinto due delle ultime tre trasferte di campionato (1P), tanti quanti successi nelle prime 13 gare esterne in questa stagione di Serie A (2V, 5N, 6P). Considerando il girone di ritorno di questa Serie A, l'Atalanta sarebbe 5ª in classifica con 26 punti in 15 gare (dietro solo a Inter 34, Napoli 30, Juventus e Como 28) e il Genoa sarebbe 9° in classifica, con 23 punti (al pari di Lazio, Sassuolo e Parma). L'Atalanta è una delle sole due squadre, insieme alla Cremonese (entrambe 53%), ad aver subito più gol nel 1° tempo che nel 2° tempo nel campionato in corso; la Dea ha infatti concesso 17 reti nella prima frazione di gioco rispetto alle 15 nella seconda. Il Genoa è la squadra contro cui Raffaele Palladino ha ottenuto più successi in carriera da allenatore in Serie A (cinque su cinque confronti diretti).