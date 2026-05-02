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Inchiesta arbitri per frode sportiva: già in settimana possibili nuovi indagati

caso arbitri

Già la prossima settimana potrebbero esserci nuovi indagati nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Procura di Milano per frode sportiva, per la quale è appena stata richiesta la proroga di 6 mesi

L’inchiesta milanese che coinvolge finora soltanto arbitri proseguirà con l’audizione di altri due esponenti del mondo arbitrale indagati, dopo che gli inquirenti hanno già sentito l’ex supervisore Var Gervasoni e dopo che l’ex designatore Rocchi non si è presentato davanti ai Pm. I contorni della frode sportiva sono ancora tutti da chiarire: per l’ipotesi formulata dall’accusa, risulterebbe fondamentale l’intercettazione relativa agli arbitri più o meno graditi all’Inter, nella quale – parlando con un'altra persona dell’ambiente arbitrale – Rocchi, secondo quando anticipato da Repubblica, citerebbe Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell’Inter. Ma al momento, né lo stesso Schenone, né altri tesserati della società rientrano tra gli indagati.

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