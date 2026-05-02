Inchiesta arbitri per frode sportiva: già in settimana possibili nuovi indagati

L’inchiesta milanese che coinvolge finora soltanto arbitri proseguirà con l’audizione di altri due esponenti del mondo arbitrale indagati, dopo che gli inquirenti hanno già sentito l’ex supervisore Var Gervasoni e dopo che l’ex designatore Rocchi non si è presentato davanti ai Pm. I contorni della frode sportiva sono ancora tutti da chiarire: per l’ipotesi formulata dall’accusa, risulterebbe fondamentale l’intercettazione relativa agli arbitri più o meno graditi all’Inter, nella quale – parlando con un'altra persona dell’ambiente arbitrale – Rocchi, secondo quando anticipato da Repubblica, citerebbe Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell’Inter. Ma al momento, né lo stesso Schenone, né altri tesserati della società rientrano tra gli indagati.