Oggi negli uffici del Tribunale di Milano può essere una giornata importante nell'inchiesta sugli arbitri. Il pubblico ministero Maurizio Ascione sentirà come persone informate, non indagate, Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell'Inter (la cui audizione è in corso), Dino Tommasi, neo designatore di Serie A e B e Antonio Zappi, ex presidente dell'Aia squalificato per 13 mesi. Tutti gli aggiornamenti LIVE
Iniziato l'incontro tra Schenone e Ascione
E' iniziato alle 10.30, negli uffici della Procura, l'incontro tra il pm milanese Maurizio Ascione e l'addetto agli arbitri dell'Inter Giorgio Schenone. Schenone, non indagato, viene ascoltato come persona informata.
Schenone in attesa dell'incontro con Ascione
Negli uffici della procura di Milano Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell'Inter, attende l'incontro con il pm Ascione.
L'arrivo di Schenone in Procura
Le immagini dell'arrivo di Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell'Inter, in Procura questa mattina a Milano
Giornata importante in Procura
Oggi negli uffici del Tribunale di Milano può essere una giornata importante nell'inchiesta sugli arbitri. Il pubblico ministero Maurizio Ascione sentirà come persone informate, non indagate, Giorgio Schenone addetto agli arbitri dell'Inter (già arrivato in Procura), Dino Tommasi, neo designatore di Serie A e B e Antonio Zappi, ex presidente dell'Aia squalificato per 13 mesi.
L'inchiesta di Milano
Prosegue il lavoro della Procura di Milano nell'inchiesta che vede indagato il designatore Rocchi, autosospesosi, e altri 4 arbitri.
L'incontro di San Siro
A quanto filtra l'ipotesi a cui si sta lavorando è che a San Siro il 2 aprile 2025 - quando sarebbero state concordate designazioni gradite all'Inter, secondo l'ipotesi dei Pm - fosse presente anche l'addetto agli arbitri dell'Inter Schenone. Lo si evincerebbe dalla successiva intercettazione tra Rocchi e Gervasoni.
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Le audizioni di mercoledì
Nella giornata di mercoledì 6 maggio gli inquirenti hanno ascoltato Riccardo Pinzani, che nella scorsa stagione ricopriva il ruolo di referente tra il designatore arbitrale Rocchi e i club. Ascoltato, come persona informata sui fatti, anche il responsabile dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A Butti, su sala Var di Lissone e designazioni
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L'inchiesta sportiva
Dal punto di vista della giustizia sportiva intanto la Procura Figc rimane in attesa che venga stralciato e trasmesso il fascicolo della Procura di Milano, al momento coperto da segreto istruttorio, per valutare l'eventuale apertura di una indagine.