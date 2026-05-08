A quanto filtra l'ipotesi a cui si sta lavorando è che a San Siro il 2 aprile 2025 - quando sarebbero state concordate designazioni gradite all'Inter, secondo l'ipotesi dei Pm - fosse presente anche l'addetto agli arbitri dell'Inter Schenone. Lo si evincerebbe dalla successiva intercettazione tra Rocchi e Gervasoni.