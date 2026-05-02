Dove vedere Udinese-Torino

La partita tra Udinese e Torino della 35^ giornata di Serie A si gioca sabato 2 maggio alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Udinese-Torino valida per la 35^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 2 maggio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Torino

Dopo il successo per 2-1 nel match d'andata dello scorso 7 gennaio, l'Udinese potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Torino in Serie A per la prima volta dal 2007/08, con Pasquale Marino allenatore. Udinese e Torino hanno pareggiato l'ultima gara disputata in Friuli in Serie A (il 29 dicembre 2024) e l'ultima volta che hanno registrato due pareggi di fila in casa dei bianconeri risale al periodo tra il 2000 e il 2002 (tre in quel caso). Dopo il 3-3 contro la Lazio nel match più recente, l'Udinese potrebbe pareggiare due gare di fila in Serie A solo per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso ottobre contro Cagliari e Cremonese. L'Udinese non ha segnato nelle ultime tre partite casalinghe di campionato e potrebbe restare a secco di gol in almeno quattro gare interne in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio e settembre 2023 (cinque in quel caso).

Dall'arrivo di Roberto D'Aversa al Torino, i granata sarebbero quinti in classifica in Serie A, con 14 punti in otto gare (al pari della Lazio), dietro solo a Napoli (19), Juventus (18), Como (16) e Inter (15). Nel periodo i granata hanno anche il terzo miglior attacco del torneo (14 gol, come Juventus e Roma) e meno solo di Inter e Como (entrambe 18). Il Torino ha pareggiato gli ultimi due match di campionato, contro Cremonese e Inter; in questa Serie A, i granata hanno già registrato tre pareggi di fila: tra ottobre e novembre scorsi (contro Bologna, Pisa e Juventus). Il Torino non ha subito gol nelle ultime due trasferte di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet fuori casa di fila solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo il periodo tra aprile e maggio 2023 (4 in quel caso).