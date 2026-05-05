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il commento

Il paradosso biancoceleste

Matteo Petrucci

©Ansa

Senza più nulla da chiedere al campionato, la Lazio ha iniziato a macinare punti e risultati, conquistando anche una finale di Coppa Italia. Merito anche di quei giocatori che a gennaio sembravano fuori dal progetto, e che oggi sono diventati un fattore per Maurizio Sarri

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