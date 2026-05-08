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Deulofeu di nuovo in campo: l'ex Udinese torna ad allenarsi dopo oltre tre anni

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Gerard Deulofeu è tornato ad allenarsi. L'attaccante spagnolo era fermo da gennaio 2023 in seguito ad un grave infortunio al ginocchio, seguito da un'infezione alla cartilagine che ha ritardato pesantemente il recupero dell'ex Milan. Deulofeu ha postato dei video sul suo profilo Instagram in cui corre con il pallone ed effettua esercizi in palestra all'interno delle strutture dell'Udinese, seguito dallo staff bianconero nonostante non sia più sotto contratto con i friulani

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