Dopo la delusione per la mancata qualificazione in Champions, Francisco Conceicao ha scritto ai tifosi della Juventus tramite i propri profili social: "So che non esistono parole capaci di esprimere quanto siamo frustrati e delusi per non aver raggiunto i nostri obiettivi. Non ci siamo riusciti, e voi non lo meritate". Con uno sguardo al futuro: "Il domani sarà diverso, credeteci"

"Voi siete l'anima di questo club, lavoreremo per tornare a trionfare"

"Tifosi juventini, so che non esistono parole capaci di esprimere quanto siamo frustrati e delusi per non aver raggiunto i nostri obiettivi. Non ci siamo riusciti, e voi, che siete l’anima di questo club, non lo meritate. Tuttavia, nella vita tutto è un nuovo inizio e faremo ciò a cui questo club è sempre stato abituato: rialzare la testa e lavorare ancora più duramente per tornare a trionfare e riportare il club dove merita davvero di stare. Oggi il sentimento è di delusione, ma il domani sarà diverso, credeteci. Grazie per il sostegno durante tutta la stagione, la vostra passione e la vostra voce saranno di nuovo ricompensate. Fino alla Fine"