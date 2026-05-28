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Juventus, Conceicao scrive ai tifosi: "Oggi c'è delusione ma il domani sarà diverso"

JUVENTUS

Dopo la delusione per la mancata qualificazione in Champions, Francisco Conceicao ha scritto ai tifosi della Juventus tramite i propri profili social: "So che non esistono parole capaci di esprimere quanto siamo frustrati e delusi per non aver raggiunto i nostri obiettivi. Non ci siamo riusciti, e voi non lo meritate". Con uno sguardo al futuro: "Il domani sarà diverso, credeteci"

LE AVVERSARIE DELLA JUVE IN EUROPA LEAGUE

Francisco Conceicao rompe il silenzio dopo la delusione del sesto posto della Juventus e la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il portoghese ha pubblicato un messaggio sui propri canali social rivolto direttamente ai tifosi bianconeri.

"Voi siete l'anima di questo club, lavoreremo per tornare a trionfare"

"Tifosi juventini, so che non esistono parole capaci di esprimere quanto siamo frustrati e delusi per non aver raggiunto i nostri obiettivi. Non ci siamo riusciti, e voi, che siete l’anima di questo club, non lo meritate. Tuttavia, nella vita tutto è un nuovo inizio e faremo ciò a cui questo club è sempre stato abituato: rialzare la testa e lavorare ancora più duramente per tornare a trionfare e riportare il club dove merita davvero di stare. Oggi il sentimento è di delusione, ma il domani sarà diverso, credeteci. Grazie per il sostegno durante tutta la stagione, la vostra passione e la vostra voce saranno di nuovo ricompensate. Fino alla Fine"

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