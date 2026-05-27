La cerimonia di premiazione, alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, si è svolta a Jesi. Oltre a celebrare la statistica di Cataldi, l'evento ha ospitato figure di primissimo piano della storia del calcio azzurro, tra cui Gianni Rivera e Marco Tardelli, autori rispettivamente delle storiche reti in Italia-Germania Ovest (1970) e nella finale dei Mondiali 1982. A discutere del presente e del futuro del calcio italiano sono intervenuti il presidente dell'Associazione allenatori Renzo Ulivieri, Massimo Carriera, Franco Dal Cin, Mauro Gibellini e Angelo Gregucci, il quale ha dedicato un commosso ricordo a Piermario Morosini. Un contributo video è stato inoltre inviato da Adriano Galliani. Lo sport a 360 gradi è stato rappresentato anche dalla pallacanestro, con i saluti dell'ex capitana azzurra Martina Bestagno e di Alberto "Lupo" Rossini.