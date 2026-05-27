A Danilo Cataldi il Premio Cesarini: suo il gol più tardivo della Serie A11^ edizione
Danilo Cataldi vince l'XI Premio "Renato Cesarini" per la rete al 103' in Lazio-Torino, il gol più tardivo della Serie A 2025-2026. L'evento a Jesi ha riunito leggende azzurre come Rivera e Tardelli, allenatori e dirigenti per discutere del futuro del calcio. Spazio anche ai riconoscimenti per il giornalismo sportivo
Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi è il vincitore dell'XI edizione del Premio "Renato Cesarini". Il riconoscimento, intitolato al campione italo-argentino diventato simbolo dei gol all'ultimo minuto, celebra l'autore della rete siglata più in ritardo nel campionato di Serie A 2025-2026 appena concluso. Il giocatore della Lazio si è aggiudicato il trofeo grazie al gol messo a segno dopo 102 minuti e 36 secondi di gioco in Lazio-Torino dello scorso 5 ottobre (partita finita 3-3).
La cerimonia di premiazione, alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, si è svolta a Jesi. Oltre a celebrare la statistica di Cataldi, l'evento ha ospitato figure di primissimo piano della storia del calcio azzurro, tra cui Gianni Rivera e Marco Tardelli, autori rispettivamente delle storiche reti in Italia-Germania Ovest (1970) e nella finale dei Mondiali 1982. A discutere del presente e del futuro del calcio italiano sono intervenuti il presidente dell'Associazione allenatori Renzo Ulivieri, Massimo Carriera, Franco Dal Cin, Mauro Gibellini e Angelo Gregucci, il quale ha dedicato un commosso ricordo a Piermario Morosini. Un contributo video è stato inoltre inviato da Adriano Galliani. Lo sport a 360 gradi è stato rappresentato anche dalla pallacanestro, con i saluti dell'ex capitana azzurra Martina Bestagno e di Alberto "Lupo" Rossini.
l giornalismo sportivo: i premiati e la conduzione
Nutrita la rappresentanza del giornalismo sportivo televisivo. Dopo un'apertura curata dallo storyteller Luca Pagliari, a condurre l'evento si sono alternati i volti di Sky Sport, Cristiana Buonamano e Massimiliano Nebuloni, insieme a Simona Rolandi e Fabrizio Tumbarello di Rai Sport. Nel corso della serata sono stati consegnati premi specifici a Fabrizio Tumbarello (per "L'altra DS"), a Francesco Nigro (telecronista Sportitalia) e un riconoscimento speciale al direttore di Rai Sport, Marco Lollobrigida.