Beccalossi, il giorno dei funerali a Brescia

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Funerali Beccalossi, il giorno dell'ultimo saluto a Brescia

brescia

Nella Chiesa Conversione di San Paolo di Brescia si sono svolti i funerali di Evaristo Beccalossi - bandiera dell'Inter - morto nella notte tra martedì e mercoledì. Presenti centinaia di persone, compresa una delegazione del club nerazzurra. In prima fila insieme ai familiari, anche il suo grande amico Enrico Ruggeri

Si sono svolti i funerali di Evaristo Beccalossi - una delle storiche bandiere dell'Inter - morto nella notte tra martedì e mercoledì. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Le esequie si sono svolte nella Chiesa Conversione di San Paolo di Brescia, città nella quale era nato. Presenti centinaia di persone per l'ultimo saluto. In prima fila insieme ai familiari anche Enrico Ruggeri, grandissimo amico del Becca. Per l'Inter presente una delegazione della dirigenza con Zanetti, Ausilio, Toldo, Catanese e Vecchi. Oltre a una delegazione dell' Under 23, delle giovanili e Pio Esposito. Sulla bara oltre alla maglia nerazzurra, anche quella del Brescia.

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