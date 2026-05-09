Annunciato ufficialmente dalla Fifa il cambio di nazionalità dell’attaccante dell’Inter: Bonny è nato in Francia, ha giocato nelle selezioni francesi fino all'Under 21 senza mai arrivare alla nazionale maggiore. Ora è a tutti gli effetti della Costa d'Avorio -il paese di nascita dei genitori- e quindi sarà convocato per i Mondiali con la nazionale degli 'Elefanti', inserita nel gruppo E con Ecuador, Svezia e Tunisia

Adesso è ufficiale: Ange-Yoan Bonny è a tutti gli effetti un cittadino ivoriano e giocherà i prossimi Mondiali con la nazionale degli ‘ Elefanti ’. Nato in Francia da genitori della Costa d’Avorio , ha da poco cambiato la propria nazionalità, in una cerimonia al consolato ivoriano a Milano. E adesso è arrivato il cambio ufficiale da parte della Fifa , che rende Bonny eleggibile per i prossimi mondiali da parte del ct Emerse Faé.

Chi gioca nella Costa d'Avorio: da Ndicka e Kessie

L’attaccante dell’Inter, classe 2003, è nato in Francia e ha giocato nelle selezioni giovanili francesi fino all’Under 21, senza mai essere chiamato dai 'Bleus'. Così, è stato possibile ora optare per il cambio di nazionalità e scegliere di rappresentare la Costa d’Avorio, che lo convocherà per i prossimi Mondiali. La Costa d’Avorio è inserita nel girone E, insieme a Ecuador, Tunisia e Svezia. Nella nazionale che è stata di Drogba, Gervinho e Yaya Touré giocano diversi ex Serie A come l’ex milanista Kessie. E in rosa ci sono altri due ‘italiani’ come il romanista Ndicka e l’atalantino Kossounou. Adesso può contare anche su Bonny.