La sfida tra Lecce e Juve, valida per la 36^ giornata di Serie A, si gioca sabato 9 maggio alle 20.45 . La partita sarà in diretta su su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani. Inviati Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà. Inoltre, dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 a mezzanotte appuntamento con Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi e Stefano Borghi.

I numeri di Lecce e Juventus

La Juventus non ha perso alcuna delle ultime 11 sfide contro il Lecce in Serie A (7V, 4N); tuttavia, dopo il pareggio nella gara di andata (1-1, 3 gennaio 2026), i bianconeri potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali con i pugliesi per la prima volta in assoluto nella massima serie. Nonostante il Lecce non abbia mai segnato più di una rete nelle ultime 11 sfide contro la Juventus in Serie A (sei nel periodo), i giallorossi vanno a bersaglio da tre match di fila contro la Juve e potrebbero arrivare a quattro per la prima volta nella massima serie. Il Lecce ha vinto solo una delle 12 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A negli anni 2000 (4N, 7P): 2-0 il 20 febbraio 2011, con reti di Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci; da allora, i pugliesi hanno realizzato solo due reti in cinque incontri del genere in massima serie. Il Lecce arriva dal successo contro il Pisa nell'ultima giornata, ottenendo più punti che nelle precedenti sei partite in Serie A (2N, 4P). Nelle ultime nove giornate, la Juventus ha raccolto 19 punti (meno solo dei 20 del Napoli) e subito solo cinque gol, record positivo nel periodo in Serie A. La Juventus arriva da tre clean sheet consecutivi in trasferta in Serie A e non arriva a quattro gare esterne di fila senza subire gol da ottobre 2022-gennaio 2023, quando una delle quattro gare fuori casa fu contro il Lecce. Il Lecce conta 32 punti dopo 35 giornate, nelle precedenti cinque stagioni in Serie A solo una squadra è retrocessa avendo almeno altrettanti punti dopo lo stesso numero di gare giocate: il Frosinone 2023/24, sotto la guida di Di Francesco.