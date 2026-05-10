il commento
Una Juve incompleta avanza verso la Champions
La vittoria di Lecce avvicina ancora di più la Juventus alla prossima Champions, ma non basta a tranquillizzare Spalletti. La sua squadra cresce nel gioco, domina a lungo e crea occasioni, ma continua a sprecare tanto e a spegnersi nei momenti decisivi. Restano fragilità, problemi di qualità offensiva e il nodo Vlahovic sul futuro del progetto
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