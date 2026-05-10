La partita tra Hellas Verona e Como della 36^ giornata di Serie A si gioca domenica 10 maggio alle ore 12.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Hellas Verona-Como valida per la 36^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 10 maggio alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Hellas Verona e Como

Il Como ha battuto l'Hellas Verona nella gara di andata (3-1, 29 ottobre 2025) e potrebbe ottenere due vittorie stagionali contro gli scaligeri per la prima volta in Serie A. L'Hellas Verona non ha vinto alcuna delle ultime otto sfide contro il Como in Serie A (5N, 3P), dopo che nelle prime sette gare contro i lariani nella competizione aveva ottenuto tre successi (2N, 2P); in particolare, gli scaligeri non vincono dal 14 dicembre 1986, con rete di Paolo Rossi nel successo casalingo per 1-0. Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte contro l'Hellas Verona in Serie A (1V, 2N), dopo che nelle prime quattro gare esterne contro i gialloblù nella competizione aveva ottenuto un solo punto. L'Hellas Verona arriva da due risultati utili di fila (0-0 vs Lecce, 1-1 vs Juventus) e in un singolo campionato non fa meglio dalle ultime tre giornate della scorsa stagione: due pareggi seguiti da una vittoria con Paolo Zanetti in panchina. Il Como ha vinto solo una delle ultime cinque gare in Serie A (2N, 2P), dopo aver ottenuto cinque vittorie consecutive. Il Como - miglior difesa in assoluto della Serie A - ha subito solo 28 gol in questa stagione e nei maggiori cinque campionati europei in corso soltanto Arsenal (26) e Paris Saint-Germain (27) hanno fatto meglio.