Inter-Verona, il risultato in diretta LIVE
Passerella a San Siro per l'Inter campione d'Italia che nella penultima di campionato festeggia lo scudetto e anche la Coppa Italia davanti ai suoi tifosi. Chivu dà spazio a molte riserve con Lautaro in campo per sigillare la classifica marcatori. Nel Verona, già condannato alla serie B, confermata la coppia d'attacco Bowie-Suslov. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sui canali Sky dal 214, alle 15
Problemi audio per arbitro Calzavara, partita interrotta per due minuti
Intanto problemi per l'arbitro Calzavara che deve cambiare il collegamento con il Var. Gara interrotta per un paio di minuti
8- Sulla ripartenza il Verona va via bene a sinistra con Belghali che riesce ad andare al cross dal fondo ma blocca Sommer
7- Pallone interessante di Darmian in area, Bonny controlla ma viene anticipato in angolo da Valentini
3- Grande percussione di Diouf che non riesce a calciare verso la porta
1 - Primo tentativo del Verona, da rimessa in attacco Valentini di testa senza impensierire Sommer
Applausi a San Siro per Evaristo Beccalossi
Prima del fischio d'inizio anche il tributo a Evaristo Beccalossi. Striscioni e applausi per lui dagli spalti
Arbitra l'incontro Andrea Calzavara di Varese
San Siro spettacolare con i colori dello scudetto e quelli dell'Inter sugli spalti
L'inno della serie A prima del fischio d'inizio
Squadre nel tunnel pronte ad entrare in campo
Grande entusiasmo a San Siro. Inter e Verona entrano adesso in campo
Lotta Champions: vincono Napoli, Milan, Roma e Como. Crollo Juve
Alle 12 si sono giocate le cinque partite della squadre impegnate alle corsa Champions. Il Napoli vincendo a Pisa è sicuro di partecipare alla prossima edizione. Bene anche Milan e Roma che a questo punto nell'ultimo turno sono padrone del proprio destino (ai rossoneri basterebbe anche un punto). La Juventus invece cade in casa con la Fiorentina e viene raggiunta anche dal Como nella zona Europa League. LA CLASSIFICA
Gli ultimi tre gol dell'Hellas Verona in Serie A portano la firma di Kieron Bowie, tutti in trasferta. L'ultimo giocatore a realizzare quattro reti consecutive per il club nel torneo è stato Giovanni Simeone nel 2021, mentre Antonín Barák resta l'unico ad avere segnato quattro gol di fila dell'Hellas Verona in trasferta, nel 2022.
L'Inter è attualmente prima in questa Serie A sia per tiri effettuati (622) che per minor numero di conclusioni subite (322); qualora i nerazzurri mantenessero questo primato, sarebbe la terza volta, dal 2004/05, che una squadra chiude un campionato con il miglior dato in entrambe le statistiche, dopo la Juventus nelle stagioni 2011/12 e 2012/13.
Dopo Inter-Verona via alla festa scudetto: il percorso
Inter, oggi la festa scudetto: il percorso completo per le strade di MilanoVai al contenuto
L'Inter ha segnato almeno due gol in 26 partite di questo campionato (come nel 2019/20 e 2020/21); nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i nerazzurri hanno fatto meglio soltanto nelle stagioni 2006/07 e 2023/24, in cui hanno raggiunto questo traguardo in 27 match.
L'Inter ha vinto 27 delle 36 partite disputate in questa Serie A (4 pareggi, 5 sconfitte) e può ancora eguagliare i 29 successi ottenuti nella stagione 2023/24, che rappresentano il secondo miglior risultato di sempre per il club nel massimo campionato, dietro solo ai 30 trionfi del 2006/07.
L'Hellas Verona non ha trovato la rete in 19 giornate di questa Serie A; solo nella stagione 1988/89, i veneti hanno chiuso più gare (20) senza segnare in un singolo torneo del massimo campionato, mentre hanno eguagliato il dato di 19 partite registrato anche nel 1978/79 e nel 2017/18.
L'arrivo dell'Inter a San Siro
L'Inter affronta l'Hellas Verona con un distacco di almeno 65 punti in classifica (85 contro 20), stabilendo così un nuovo record di differenza punti tra le due squadre in Serie A: superato, infatti, il precedente primato di 56, del 26 maggio 2024.
L'Inter ha vinto le ultime otto gare casalinghe di Serie A contro l'Hellas Verona: già striscia record di successi consecutivi per i nerazzurri contro i veneti; inoltre, quella gialloblù è la squadra che i meneghini hanno affrontato più volte in casa senza mai perdere (34 - 23 vittorie, 11 pareggi): solo la Juventus, sempre contro l'Hellas Verona, vanta più partite interne senza sconfitte in Serie A (35) - con 34 pure il Milan, anche in questo caso contro la squadra veneta
L'Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 29 partite di Serie A contro l'Hellas Verona (24 vittorie, 5 pareggi); soltanto contro la Sampdoria, i nerazzurri vantano una striscia di imbattibilità più lunga nella competizione (30 gare tra il 1961 e il 1977).
Le scelte di Sammarco
Il Verona affronta l'ultima trasferta di una stagione che ha segnato il ritorno in serie B. Sammarco conferma gran parte delle scelte dell'ultimo periodo inserendo Lovric in mezzo al campo
Le scelte di Chivu
Per l'ultima stagionale che ha il sapore di una passerella tante novità nell'Inter. Sommer e Lautaro Martinez gli unici "titolari" in campo. Ecco le scelte di Chivu
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrji, Acerbi; Luis Enrique, Diouf, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu
VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Lovric, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco
Inter, è il giorno della festa per lo scudetto e la Coppa Italia
L’Inter di Chivu è pronta a festeggiare scudetto e Coppa Italia, dopo la sfida contro il Verona che inizierà alle 15. A partire dalle 17, collegamenti speciali su Sky Sport 24 da Milano per seguire la festa dell’Inter campione con il pullman scoperto che porterà i giocatori in Duomo attraversando la città