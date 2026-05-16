Alle 12 si sono giocate le cinque partite della squadre impegnate alle corsa Champions. Il Napoli vincendo a Pisa è sicuro di partecipare alla prossima edizione. Bene anche Milan e Roma che a questo punto nell'ultimo turno sono padrone del proprio destino (ai rossoneri basterebbe anche un punto). La Juventus invece cade in casa con la Fiorentina e viene raggiunta anche dal Como nella zona Europa League. LA CLASSIFICA