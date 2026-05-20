Cardinale in queste ultime settimane è tornato più volte a Milano ed è stato molto vicino alla squadra, all’allenatore e ai dirigenti in un momento delicato della stagione del Milan. Un segnale forte dell’impegno e della voglia di vincere della proprietà. La sua presenza, e lo ha ricordato anche Allegri dopo il 2-1 Marassi, ma anche Rabiot e Jashari, ha dato una scossa alla squadra a Genova poco prima dell’inizio della partita.