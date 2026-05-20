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Milan, Cardinale resta vicino alla squadra per il finale di stagione

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Peppe Di Stefano

Peppe Di Stefano

Arriva un altro segnale forte da Cardinale che resta vicino alla squadra in vista dell'ultima e decisiva giornata di campionato. Intanto fonti vicine alla proprietà smentiscono il possibile ingresso di nuovi investitori di minoranza

MILAN IN RITIRO DA VENERDÌ

Cardinale in queste ultime settimane è tornato più volte a Milano ed è stato molto vicino alla squadra, all’allenatore e ai dirigenti in un momento delicato della stagione del Milan. Un segnale forte dell’impegno e della voglia di vincere della proprietà. La sua presenza, e lo ha ricordato anche Allegri dopo il 2-1 Marassi, ma anche Rabiot e Jashari, ha dato una scossa alla squadra a Genova poco prima dell’inizio della partita.

Smentito l'ingresso di nuovi soci

E a proposito di Cardinale, da fonti vicine alla proprietà, viene categoricamente smentita la possibilità di un ingresso di investitori di minoranza nel club. Rumors emersi dallo stretto rapporto tra Gerry Cardinale la famiglia Ellison, una delle più potenti negli Stati Uniti, e insieme protagonisti nella grande operazione di acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount posseduta da Gerry Cardinale e dagli Ellison appunto, ma il Milan rimane saldamente nelle mani di RedBird che prosegue nel suo impegno di lungo periodo nel club rossonero.

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