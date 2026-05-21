Pedro saluta la Lazio. La partita in programma sabato sera all'Olimpico sarà l'ultima con la maglia biancoceleste per l'attaccante spagnolo: "Dico addio a questo bel percorso e a questa splendida famiglia laziale. Ho sempre difeso questi colori con coraggio, umiltà, ambizione e passione. Porterò questo club in eterno nel mio cuore"

Pedro dice addio alla Lazio . La partita in programma sabato alle 20.45 allo stadio Olimpico contro il Pisa sarà l'ultima con la maglia biancoceleste per l'attaccante classe 1987, con il suo contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Lo spagnolo, che lascia la capitale dopo oltre 200 presenze e 38 gol , ha voluto salutare il club e i tifosi con una lettera pubblicata sui social.

"Porterò questo club in eterno nel mio cuore"

"Oggi è un giorno molto triste per me, perché dico addio a questo bel percorso e a questa splendida famiglia laziale. Vorrei ringraziare tutti i tifosi, i calciatori, gli allenatori e tutta la società, dipendenti e collaboratori compresi, per avermi permesso di far parte della gloriosa storia di questo club.

È vero che non ho portato nessuna soddisfazione in forma di trofeo a questa che considero essere una meravigliosa casa, ma ho sempre difeso i colori di questa maglia con coraggio, umiltà, ambizione e passione insieme ai miei compagni di squadra. Sono sicuro che presto si festeggerà qualcosa di importante con questi grandi uomini e calciatori.

Ogni volta che entrando in campo ho alzato lo sguardo e ho ammirato fiero il nostro popolo. Ogni emozione vissuta. Ogni gol indimenticabile. Ogni canzone cantata insieme... sono momenti che rimarranno scolpiti nella mia mente.

La partita contro il Pisa sarà l'ultima per me con questa maglia. Aspetto tutti voi allo stadio e spero possiate starmi vicino, ma comprendo anche che questo sia stato un anno così difficile e complicato per tutti. Rispetto al massimo la vostra decisione.

È stato un vero onore vestire questa maglia e questo stemma sul mio petto. Auguro il meglio a tutta la famiglia laziale. Porterò questo club in eterno nel mio cuore. Uno di voi, sempre Forza Lazio".