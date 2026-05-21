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Serie A, la presentazione della 38^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

La 38^ giornata di Serie A si gioca tra venerdì 22 e domenica 24 maggio. Domenica sera, alle 20.45, in diretta su Sky e in streaming su NOW, il derby di Torino, Torino-Juventus, e Lecce-Genoa. Da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Le partite dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

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Il trentottesimo, e ultimo, turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 22 e domenica 24 maggio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Lazio-Pisa, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. La giornata di Serie A si apre venerdì alle 20.45 con l’anticipo Fiorentina-Atalanta. Sono solo due gli appuntamenti del sabato con. Alle 18.00, Bologna-Inter e la sera alle 20.45 Lazio-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Le rimanenti partite si giocano tutte la domenica con Parma-Sassuolo alle 15.00 e Napoli-Udinese alle 18.00. Cinque le partite in contemporanea alle 20.45. Su Sky e in streaming su NOW, il derby di Torino, Torino-Juventus, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sky Sport 252, Lecce-Genoa su Sky Sport 253 e Diretta Gol su Sky Sport 251 per seguirle in contemporanea. Sempre alle 20.45 anche Milan-Cagliari, Verona-Roma e Cremonese-Como.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Serie A, la programmazione della 38^ giornata

Venerdì 22 maggio

  • ore 20.45: Fiorentina-Atalanta su DAZN 1 – [Perri]

Sabato 23 maggio

  • ore 18.00: Bologna-Inter su DAZN 1 – [Bonacina]
  • ore 20.45: Lazio-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Ferrieri Caputi]

Domenica 24 maggio

  • ore 15.00: Parma-Sassuolo su DAZN 1 – [Turrini]
  • ore 18.00: Napoli-Udinese su DAZN 1 – [Zanotti]
  • ore 20.45: Diretta Gol su Sky Sport 251
  • ore 20.45: Torino-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW - [Zufferli]
  • ore 20.45: Lecce-Genoa su Sky Sport 253 – [Doveri]
  • ore 20.45: Milan-Cagliari su DAZN 1 – [Guida]
  • ore 20.45: Verona-Roma su DAZN 2 – [Sozza]
  • ore 20.45: Cremonese-Como su DAZN 3 – [Maresca] 

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 38^ giornata

Sono undici giocatori squalificati per la 38^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

  • Rovella (Lazio)
  • Taylor (Lazio)
  • Tavares (Lazio)
  • Wesley (Roma)
  • Vitinha (Genoa)
  • Bremer (Juventus)
  • Ranieri (Fiorentina)
  • Caracciolo (Pisa)
  • Gagliardini (Verona)
  • Maripan (Torino)
  • Kamara (Udinese)

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