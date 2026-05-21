La 38^ giornata di Serie A si gioca tra venerdì 22 e domenica 24 maggio. Domenica sera, alle 20.45, in diretta su Sky e in streaming su NOW , il derby di Torino, Torino-Juventus, e Lecce-Genoa. Da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Le partite dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il trentottesimo, e ultimo, turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 22 e domenica 24 maggio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Lazio-Pisa, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. La giornata di Serie A si apre venerdì alle 20.45 con l’anticipo Fiorentina-Atalanta. Sono solo due gli appuntamenti del sabato con. Alle 18.00, Bologna-Inter e la sera alle 20.45 Lazio-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Le rimanenti partite si giocano tutte la domenica con Parma-Sassuolo alle 15.00 e Napoli-Udinese alle 18.00. Cinque le partite in contemporanea alle 20.45. Su Sky e in streaming su NOW, il derby di Torino, Torino-Juventus, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sky Sport 252, Lecce-Genoa su Sky Sport 253 e Diretta Gol su Sky Sport 251 per seguirle in contemporanea. Sempre alle 20.45 anche Milan-Cagliari, Verona-Roma e Cremonese-Como.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.