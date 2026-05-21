Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Arbitri Serie A, le designazioni per la 38^ giornata: Zufferli per Torino-Juventus

Serie A

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di Serie A: ci sarà Zufferli per il derby di Torino (in programma domenica 24 maggio su Sky Sport), Maresca per Cremonese-Como mentre Milan-Cagliari tocca a Guida. C'è Ferrieri Caputi per Lazio-Pisa e Doveri per Lecce-Genoa: entrambe le partite saranno visibili su Sky

VOLATA CHAMPIONS: TUTTE LE COMBINAZIONI

FIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 ore 20.45

  • PERRI
  • VOTTA – PRESSATO
  • IV:      MASSA
  • VAR:     DI BELLO
  • AVAR:       SERRA

 

BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 ore 18.00

  • BONACINA
  • LAGHEZZA – ZEZZA
  • IV:      MARCENARO
  • VAR:     PEZZUTO
  • AVAR:       BARONI

 

LAZIO – PISA Sabato 23/05 ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • FERRIERI CAPUTI
  • NIEDDA – EMMANUELE
  • IV:       DI MARCO
  • VAR:      GHERSINI
  • AVAR:        PICCININI

 

PARMA – SASSUOLO Domenica ore 15.00

  • TURRINI
  • IMPERIALE – TRINCHIERI
  • IV:     MARINELLI
  • VAR:     GIUA
  • AVAR:     PEZZUTO

 

NAPOLI – UDINESE Domenica ore 18.00

  • ZANOTTI
  • CAPALDO – PASCARELLA  
  • IV:      MANGANIELLO
  • VAR:     PRONTERA
  • AVAR:     PAIRETTO

 

CREMONESE – COMO Domenica  ore 20.45

  • MARESCA
  • CECCONI – FONTEMURATO
  • IV:     CALZAVARA
  • VAR:     GARIGLIO
  • AVAR:      CAMPLONE

 

LECCE – GENOA Domenica ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • DOVERI
  • PERETTI – MASTRODONATO
  • IV:       MUCERA
  • VAR:     MAZZOLENI
  • AVAR:     PAGANESSI

 

MILAN – CAGLIARI Domenica ore 20.45

  • GUIDA
  • PRETI – BERCIGLI
  • IV:     AYROLDI
  • VAR:      ABISSO
  • AVAR:       CHIFFI

 

TORINO – JUVENTUS Domenica ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • ZUFFERLI
  • BACCINI – LO CICERO
  • IV:       COLOMBO
  • VAR:      DI PAOLO
  • AVAR:     MARINI

 

HELLAS VERONA – ROMA Domenica ore 20.45

  • SOZZA
  • ROSSI M. – LAUDATO
  • IV:     FELICIANI
  • VAR:     MERAVIGLIA
  • AVAR:      MAGGIONI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Torino-Juventus a Zufferli: gli arbitri della 38^

Serie A

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di Serie A: ci sarà Zufferli per...

Cardinale resta vicino alla squadra per il finale

milan

Arriva un altro segnale forte da Cardinale che resta vicino alla squadra in vista dell'ultima e...

Fiorentina, premio speciale per Paolo Vanoli

Serie A

La Fiorentina premia il suo allenatore Paolo Vanoli al Rocco B. Commisso Viola Park nel 25°...

Malinovskyi: "De Rossi può aprire ciclo al Genoa"

Serie A

Domenica scorsa l’ultimo saluto al Ferraris, oggi quello a tutto il mondo rossoblù. In attesa...

Striscione anti-Milan di Thuram: indaga la Figc

Serie A

Il giorno dopo la lunga festa scudetto dell’Inter per le vie di Milano, la procura federale della...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE