Sono ufficiali le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di Serie A: ci sarà Zufferli per il derby di Torino (in programma domenica 24 maggio su Sky Sport), Maresca per Cremonese-Como mentre Milan-Cagliari tocca a Guida. C'è Ferrieri Caputi per Lazio-Pisa e Doveri per Lecce-Genoa: entrambe le partite saranno visibili su Sky
FIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 ore 20.45
- PERRI
- VOTTA – PRESSATO
- IV: MASSA
- VAR: DI BELLO
- AVAR: SERRA
BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 ore 18.00
- BONACINA
- LAGHEZZA – ZEZZA
- IV: MARCENARO
- VAR: PEZZUTO
- AVAR: BARONI
LAZIO – PISA Sabato 23/05 ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- FERRIERI CAPUTI
- NIEDDA – EMMANUELE
- IV: DI MARCO
- VAR: GHERSINI
- AVAR: PICCININI
PARMA – SASSUOLO Domenica ore 15.00
- TURRINI
- IMPERIALE – TRINCHIERI
- IV: MARINELLI
- VAR: GIUA
- AVAR: PEZZUTO
NAPOLI – UDINESE Domenica ore 18.00
- ZANOTTI
- CAPALDO – PASCARELLA
- IV: MANGANIELLO
- VAR: PRONTERA
- AVAR: PAIRETTO
CREMONESE – COMO Domenica ore 20.45
- MARESCA
- CECCONI – FONTEMURATO
- IV: CALZAVARA
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: CAMPLONE
LECCE – GENOA Domenica ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- DOVERI
- PERETTI – MASTRODONATO
- IV: MUCERA
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: PAGANESSI
MILAN – CAGLIARI Domenica ore 20.45
- GUIDA
- PRETI – BERCIGLI
- IV: AYROLDI
- VAR: ABISSO
- AVAR: CHIFFI
TORINO – JUVENTUS Domenica ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- ZUFFERLI
- BACCINI – LO CICERO
- IV: COLOMBO
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: MARINI
HELLAS VERONA – ROMA Domenica ore 20.45
- SOZZA
- ROSSI M. – LAUDATO
- IV: FELICIANI
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: MAGGIONI