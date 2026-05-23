L'ultima domenica del campionato si apre alle 15 con la sfida del Tardini tra Parma e Sassuolo, due squadre salve ma con tanti indisponibili. Senza nove giocatori, Cuesta deve ridisegnare il Parma e potrebbe lanciare il giovane Mikolajewski dal 1' in attacco: Grosso, invece, deve valutare le condizioni di Idzes e Muharemovic e si affida, in attacco, ai titolarissimi Berardi, Pinamonti e Laurienté. Le probabili formazioni di Parma-Sassuolo
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Cuesta
PARMA (3-5-2) la probabile formazione: Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordóñez, Keita, Nicolussi Caviglia, Carboni; Mikolajewski, Pellegrino. All. Cuesta
- Come annunciato da Cuesta in conferenza, in porta gioca Corvi al posto di Suzuki.
- Emergenza totale per i gialloblù, senza nove giocatori: a centrocampo giocano Ordóñez e Britschgi al posto di Bernabè e Delprato.
- In attacco, senza Strefezza, Elphege e Ondrejka, potrebbe esordire dal 1' il giovane Mikolajewski, attaccante della Primavera
Le possibili scelte di Grosso
SASSUOLO (4-3-3), la probabile formazione: Turati; Coulibaly, Pedro Felipe, Matic, Doig; Koné, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- Tante assenze anche per Grosso, che perde Walukiewicz a destra: al suo posto c'è Coulibaly.
- Idzes e Muharemovic sono da valutare: pronti Pedro Felipe e Matic a sostituirli, con Lipani che giocherebbe a centrocampo.
- In attacco, non si tocca il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté.