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Parma-Sassuolo, le probabili formazioni dell'ultima giornata di Serie A

Serie A
©IPA/Fotogramma

L'ultima domenica del campionato si apre alle 15 con la sfida del Tardini tra Parma e Sassuolo, due squadre salve ma con tanti indisponibili. Senza nove giocatori, Cuesta deve ridisegnare il Parma e potrebbe lanciare il giovane Mikolajewski dal 1' in attacco: Grosso, invece, deve valutare le condizioni di Idzes e Muharemovic e si affida, in attacco, ai titolarissimi Berardi, Pinamonti e Laurienté. Le probabili formazioni di Parma-Sassuolo

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Probabili Formazioni

Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
Portiere
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
Difensore centrale
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Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
Difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
Difensore centrale
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Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Esterno destro
Parma
Christian Ordóñez
Christian Ordóñez
Mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista centrale
Parma
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
Mezzala sinistra
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Parma
Franco Carboni
Franco Carboni
Esterno sinistro
Parma
Daniel Mikolajewski
Daniel Mikolajewski
Attaccante
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Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

Le possibili scelte di Cuesta

PARMA (3-5-2) la probabile formazione: Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordóñez, Keita, Nicolussi Caviglia, Carboni; Mikolajewski, Pellegrino. All. Cuesta

  • Come annunciato da Cuesta in conferenza, in porta gioca Corvi al posto di Suzuki.
  • Emergenza totale per i gialloblù, senza nove giocatori: a centrocampo giocano Ordóñez e Britschgi al posto di Bernabè e Delprato.
  • In attacco, senza Strefezza, Elphege e Ondrejka, potrebbe esordire dal 1' il giovane Mikolajewski, attaccante della Primavera 
Sassuolo
Stefano Turati
Stefano Turati
Portiere
Sassuolo
Woyo Coulibaly
Woyo Coulibaly
terzino destro
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Sassuolo
Pedro Felipe
Pedro Felipe
difensore centrale
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
difensore centrale
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Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezzala destra
Sassuolo
Luca Lipani
Luca Lipani
centrocampista centrale
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezzala sinistra
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Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
attaccante
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
ala sinistra

Le possibili scelte di Grosso

SASSUOLO (4-3-3), la probabile formazione: Turati; Coulibaly, Pedro Felipe, Matic, Doig; Koné, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • Tante assenze anche per Grosso, che perde Walukiewicz a destra: al suo posto c'è Coulibaly.
  • Idzes e Muharemovic sono da valutare: pronti Pedro Felipe e Matic a sostituirli, con Lipani che giocherebbe a centrocampo.
  • In attacco, non si tocca il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté.

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