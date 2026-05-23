L'ultima domenica del campionato si apre alle 15 con la sfida del Tardini tra Parma e Sassuolo, due squadre salve ma con tanti indisponibili. Senza nove giocatori, Cuesta deve ridisegnare il Parma e potrebbe lanciare il giovane Mikolajewski dal 1' in attacco: Grosso, invece, deve valutare le condizioni di Idzes e Muharemovic e si affida, in attacco, ai titolarissimi Berardi, Pinamonti e Laurienté. Le probabili formazioni di Parma-Sassuolo

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