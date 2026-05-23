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Torino-Juventus, la conferenza stampa di Spalletti LIVE alle 17

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Vigilia del derby di Torino per i bianconeri, che inseguono un posto in Champions dopo l'ultima sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Ne parla Luciano Spalletti in conferenza stampa alle 17: qui tutte le sue dichiarazioni in diretta. Torino-Juventus è in diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

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Diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Un derby che può valere la prossima Champions League. Questo è l'obiettivo della Juventus, uscita sconfitta nell'ultimo turno contro la Fiorentina e scivolata dal terzo al sesto posto in classifica a 90 minuti dalla fine del campionato. Un appuntamento che coinvolge tutta Torino: ne parla Luciano Spalletti in conferenza stampa alle 17

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