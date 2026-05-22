Juventus, Yildiz out: infortunio al polpaccio, salta il derby contro il Torinojuventus
Assenza pesante in casa Juventus in vista del match contro il Torino, decisivo per provare qualificarsi in Champions. Spalletti perde Kenan Yildiz, che si è infortunato al polpaccio e non giocherà il derby nell'ultima giornata di Serie A. Il turco starà fuori 2-3 settimane, non è a rischio per il Mondiale. Torino-Juventus, in programma domenica 24 maggio alle 20.45, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
La Juventus perde Kenan Yildiz a pochi giorni dal derby contro il Torino, in programma domenica sera nell'ultima giornata di Serie A (match in diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Il turco ha riportato un infortunio al polpaccio e non sarà a disposizione di Spalletti per la sfida contro i granata, decisiva per provare a centrare la qualificazione in Champions. Problema che non sembrerebbe grave, ma che lo terrà comunque fuori per circa 2-3 settimane. Non è a rischio il Mondiale con la Turchia di Vincenzo Montella.
I numeri di Yildiz in stagione
Termina dunque con una giornata di anticipo il campionato di Yildiz. Con la maglia della Juventus, il numero 10 quest'anno ha collezionato 47 presenze, 11 gol e 10 assist in tutte le competizioni. L'ultimo gol in campionato il 21 marzo scorso contro il Sassuolo.