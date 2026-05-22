Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Juventus, Yildiz out: infortunio al polpaccio, salta il derby contro il Torino

juventus

Assenza pesante in casa Juventus in vista del match contro il Torino, decisivo per provare qualificarsi in Champions. Spalletti perde Kenan Yildiz, che si è infortunato al polpaccio e non giocherà il derby nell'ultima giornata di Serie A. Il turco starà fuori 2-3 settimane, non è a rischio per il Mondiale. Torino-Juventus, in programma domenica 24 maggio alle 20.45, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 38^ GIORNATA

La Juventus perde Kenan Yildiz a pochi giorni dal derby contro il Torino, in programma domenica sera nell'ultima giornata di Serie A (match in diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Il turco ha riportato un infortunio al polpaccio e non sarà a disposizione di Spalletti per la sfida contro i granata, decisiva per provare a centrare la qualificazione in Champions. Problema che non sembrerebbe grave, ma che lo terrà comunque fuori per circa 2-3 settimane. Non è a rischio il Mondiale con la Turchia di Vincenzo Montella.

I numeri di Yildiz in stagione

Termina dunque con una giornata di anticipo il campionato di Yildiz. Con la maglia della Juventus, il numero 10 quest'anno ha collezionato 47 presenze, 11 gol e 10 assist in tutte le competizioni. L'ultimo gol in campionato il 21 marzo scorso contro il Sassuolo. 

Approfondimento

Sprint Champions, che show: ancora 81 combinazioni

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Fiorentina-Atalanta

guida tv

La partita tra Fiorentina e Atalanta che apre la 38^ giornata di Serie A si gioca venerdì 22...

Calcio e criminalità: un convegno a Napoli

L'INCONTRO

Si è parlato di economia criminale, corruzione e riciclaggio nello sport e in particolare nel...

Tra vintage e futuro, il nuovo logo dell'Atalanta

video

E' stato presentato il nuovo logo dell'Atalanta, in occasione del secondo anniversario della...

Il calendario della 38^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio la 38^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su...

Juve ‘96: 30 anni dopo, la programmazione dedicata

l'anniversario

Era il 22 maggio 1996, sono passati trent'anni dalla storica alzata di coppa di Gianluca Vialli...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE