Assenza pesante in casa Juventus in vista del match contro il Torino, decisivo per provare qualificarsi in Champions. Spalletti perde Kenan Yildiz, che si è infortunato al polpaccio e non giocherà il derby nell'ultima giornata di Serie A. Il turco starà fuori 2-3 settimane, non è a rischio per il Mondiale. Torino-Juventus, in programma domenica 24 maggio alle 20.45, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 38^ GIORNATA