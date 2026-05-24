La partita Cremonese-Como valida per la 38^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 24 maggio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 3, disponibile al canale 216 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cremonese e Como

La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro il Como tra Serie A, Serie B e Serie C (7V, 3N); l'ultimo successo dei lariani contro la Cremonese in campionato risale al 12 ottobre 2013 (1-0 in Serie C). La Cremonese ha vinto tutte le ultime quattro gare casalinghe contro il Como in campionato (due in Serie B e due in Serie C), con uno score di 8-2. La Cremonese (34 punti) ha bisogno di una vittoria e un contestuale mancato successo del Lecce (35) per ottenere la salvezza nell'ultima giornata; in caso di pareggio dei grigiorossi e sconfitta dei pugliesi, invece, le due squadre disputerebbero lo spareggio salvezza per decretare la permanenza in Serie A. La Cremomese arriva da due vittorie consecutive (3-0 contro il Pisa e 1-0 contro l'Udinese) e in un singolo massimo campionato non ha mai ottenuto tre successi consecutivi nella sua storia. Per qualificarsi alla prossima Champions League il Como deve vincere e sperare che si verifichi anche uno dei quattro scenari seguenti: almeno una tra Roma e Milan perde; il Milan vince e la Roma pareggia; il Milan pareggia e Roma e Juventus vincono entrambe; Roma e Milan pareggiano e la Juventus vince. Il Como ha vinto tre delle ultime quattro gare in Serie A (1N), mantenendo sempre la porta inviolata in questo parziale. Il Como - record di clean sheet nei maggiori cinque tornei europei in corso con 19, al pari dell'Arsenal - potrebbe diventare la quarta squadra nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) a mantenere la porta inviolata almeno 20 volte in un campionato di Serie A, dopo Inter 2023/24, Lazio 2022/23 e Juventus 2022/23 e 2017/18.