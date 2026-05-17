Cremonese-Como, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Obiettivi diversi ma ugualmente importanti nella sfida dello Zini. La Cremonese si gioca le chance di permanenza in Serie A mentre il Como può ancora ambire alla Champions League. Fabregas con Nico Paz in panchina, gioca Rodriguez. Douvikas riferimento avanzato. Giampaolo con la coppia Vardy-Bonazzoli. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN 3, disponibile sui canali Sky dal 214, alle 20.45
CHAMPIONS LIVE: MILAN - ROMA - JUVE
SALVEZZA LIVE: LECCE
LE FORMAZIONI UFFICIALI
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Thorsby, Grassi, Maleh; Bonazzoli, Vardy. All. Giampaolo
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
La formazione del Como in grafica
La formazione della Cremonese in grafica
Cremonese, le scelte di formazione
Giampaolo si affida a un 4-4-2 classico con la coppia composta da Bonazzoli e Vardy in avanti. Maleh dirottato a sinistra con la diga centrale composta da Thorsby e Grassi, Zerbin a destra
Como, le scelte di formazione
Fabregas recupera Nico Paz ma lo lascia inizialmente in panchina. Gioca Rodriguez con Baturina e Diao. Douvikas riferimento più avanzato. A centrocampo la coppia Perrone Da Cunha, in difesa a destra preferito Smolcic
Lo spogliatoio del Como allo Zini
Le formazioni ufficiali
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Thorsby, Grassi, Maleh; Bonazzoli, Vardy. All. Giampaolo
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
Statistiche e curiosità
La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro il Como tra Serie A, Serie B e Serie C (7 vittorie, 3 pareggi) - l'ultimo successo dei lariani contro i grigiorossi in campionato risale al 12 ottobre 2013 (1-0 in Serie C).
Cremonese sempre vittoriosa nelle ultime 4 in casa col Como
La Cremonese ha vinto tutte le ultime quattro gare casalinghe contro il Como in campionato (due in Serie B e due in Serie C), con uno score di 8-2 - tra cui la più recente allo Zini del 9 marzo 2024 nel torneo cadetto (2-1 con gol di Massimo Coda e Luca Zanimacchia).
La Cremonese resta in Serie A se...
La Cremonese (34 punti) ha bisogno di una vittoria e un contestuale mancato successo del Lecce (35) per ottenere la salvezza nell'ultima giornata; in caso di pareggio dei grigiorossi e sconfitta dei pugliesi, invece, le due squadre disputerebbero lo spareggio salvezza per decretare la permanenza in Serie A.
Cremonese reduce da due vittorie consecutive
La Cremomese arriva da due vittorie consecutive (3-0 contro il Pisa e 1-0 contro l'Udinese) e in un singolo massimo campionato non ha mai ottenuto tre successi consecutivi nella sua storia.
Il Como in Champions se...
Per qualificarsi alla prossima UEFA Champions League il Como deve vincere e sperare che si verifichi anche uno dei quattro scenari seguenti: almeno una tra Roma e Milan perde; il Milan vince e la Roma pareggia; il Milan pareggia e Roma e Juventus vincono entrambe; Roma e Milan pareggiano e la Juventus vince.
Como vittorioso in tre delle ultime quattro gare di Serie A
Il Como ha vinto tre delle ultime quattro gare in Serie A (1 pareggio), mantenendo sempre la porta inviolata in questo parziale; i lariani potrebbero ottenere cinque clean sheet di fila per la prima volta in assoluto nella massima serie
Como a caccia del 20° 'clean sheet' stagionale
Il Como - record di clean sheet nei maggiori cinque tornei europei in corso con 19, al pari dell'Arsenal - potrebbe diventare la quarta squadra nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) a mantenere la porta inviolata almeno 20 volte in un campionato di Serie A, dopo Inter 2023/24, Lazio 2022/23 e Juventus 2022/23 e 2017/18.
Vardy a segno nelle ultime due presenze in Serie A
Jamie Vardy è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze in Serie A e nei maggiori cinque campionati europei non arriva ad almeno tre gare consecutive in rete dal periodo tra settembre e ottobre 2021 (serie di quattro in Premier League con il Leicester).
Bonazzoli a caccia della 'doppia cifra' in questa stagione
Con una rete Federico Bonazzoli raggiungerebbe la doppia cifra realizzativa per le seconda volta in carriera in Serie A, dopo il 2021/22 con la Salernitana (10 gol). Da inizio aprile, inoltre, solo Donyell Malen (15) ha tentato più tiri nello specchio dell'attaccante della Cremonese (12) nella competizione
Douvikas a caccia della terza rete di fila fuori casa
Tasos Douvikas - dopo le reti in trasferta contro Genoa e Hellas Verona - potrebbe andare a segno per tre gare esterne di fila per la prima volta nei maggiori cinque tornei europei; con 13 gol in questo torneo, l'attaccante greco ha già superato il bottino accumulato nei precedenti due campionati (12 reti tra Celta Vigo e Como)