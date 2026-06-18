Intervenuto a margine della conferenza di fine stagione, il dg della Fiorentina Ferrari ha detto: "Il viaggio in America molto utile, un'esperienza che probabilmente si ripeterà. Siamo tornati carichi, di responsabilità e anche dal punto di vista emotivo". Sull'annata complicata ha aggiunto: "Ci ha insegnato che bisogna analizzare sempre tutto con la massima attenzione, che a volte bisogna limitarsi nel sognare ed essere concreti". Nel video, tutte le parole del dg viola

FIORENTINA, LE PAROLE DI PARATICI