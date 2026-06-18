Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Fiorentina, Dg Ferrari a Sky: "Vogliamo fare un bel lavoro. Viaggio Usa? Siamo carichi"

video

Intervenuto a margine della conferenza di fine stagione, il dg della Fiorentina Ferrari ha detto: "Il viaggio in America molto utile, un'esperienza che probabilmente si ripeterà. Siamo tornati carichi, di responsabilità e anche dal punto di vista emotivo". Sull'annata complicata ha aggiunto: "Ci ha insegnato che bisogna analizzare sempre tutto con la massima attenzione, che a volte bisogna limitarsi nel sognare ed essere concreti". Nel video, tutte le parole del dg viola

FIORENTINA, LE PAROLE DI PARATICI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Uefa: multa per la Roma, Inter e Milan ok

LA DECISIONE

La Uefa ha multato la Roma per un totale di sei milioni di euro per il mancato rispetto del fair...

Buonfiglio: "Siamo pronti a qualsiasi scenario"

elezioni figc

Il presidente del Coni ha parlato a margine della riunione di giunta delle imminenti elezioni...

Aia, Messina sarà il nuovo direttore tecnico

Serie A

L'ex designatore della serie A Domenico Messina dal 1° luglio sarà il Direttore Tecnico dell'AIA....

Juve, ufficiale: Carnevali nuovo Ad del club

blog

Ora è ufficiale: Damien Comolli non è più l’Amministratore delegato della Juventus, al suo posto...

Juve-Comolli, è addio: al suo posto Carnevali

LA SVOLTA

Damien Comolli non sarà più l'Amministratore delegato della Juventus. Al suo posto Giovanni...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE