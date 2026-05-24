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Napoli-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita tra Napoli e Udinese della 38^ giornata di Serie A si gioca domenica 24 maggio alle ore 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Dove vedere Napoli-Udinese in tv

La partita Napoli-Udinese valida per la 38^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 24 maggio alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Napoli e Udinese

Il Napoli è rimasto imbattuto in 18 delle ultime 19 sfide contro l'Udinese in Serie A (14V, 4N), segnando 46 reti nel periodo- tuttavia la sconfitta è arrivata proprio nel confronto più recente (0-1 lo scorso 14 dicembre). Dopo il successo per 1-0 firmato da Jurgen Ekkelenkamp nel match d'andata, l'Udinese potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Napoli solo per la seconda volta in Serie A, la prima nel 2010/11 con Francesco Guidolin allenatore. Il Napoli ha evitato la sconfitta in tutte le ultime 14 gare casalinghe contro l'Udinese in Serie A, vincendone ben 12; l'ultimo successo dei friulani in trasferta contro i partenopei in campionato risale al 17 aprile 2011 (2-1 con gol di Gökhan Inler e Germán Denis per i bianconeri e di Giuseppe Mascara per gli azzurri). Al Napoli basta un punto per avere la certezza matematica di chiudere questo campionato al secondo posto; a partire dal 2015/16, sarebbe la sesta volta che i partenopei chiuderebbero nelle prime due posizioni al termine della stagione e sarebbe un record nel periodo al pari dell'InterL'Udinese (esattamente 50 al momento) potrebbe superare i 50 punti al termine di una stagione di Serie A per la prima volta dal 2012/13, quando chiuse a quota 66 e al quinto posto, sotto la guida di Guidolin. Il Napoli ha perso due delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (1V), dopo una serie di imbattibilità domestica di 26 match consecutivi.

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