La partita tra Torino e Juventus, valida per la 38^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 24 maggio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Diretta Gol Stefano Borghi. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo. Durante i match delle appuntamento con Campo Aperto , con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello insieme a Paolo Assogna, Luca Marchetti e Luca Tommasini. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club , con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.

I numeri di Torino e Juventus

Torino e Juventus hanno pareggiato gli ultimi due derby di campionato e solo due volte hanno registrato almeno tre pareggi di fila in Serie A: quattro tra il 1977 e il 1978 e tre tra il 1966 e il 1967. La Juventus è rimasta imbattuta in 38 degli ultimi 39 derby contro il Torino in Serie A (27V, 11N): l'unico successo granata nel periodo risale al 26 aprile 2015 (2-1 all'Olimpico Grande Torino in rimonta con gol di Darmian e Quagliarella, dopo il vantaggio bianconero di Pirlo). In più, la striscia di 21 match consecutivi senza sconfitta (14V, 7N) è la seconda serie aperta più lunga della Juventus nel massimo campionato, dopo quella contro il Bologna (28). Il derby tra Torino e Juventus verrà disputato all'ultima giornata in una stagione di Serie A per la prima volta nella storia. Per qualificarsi alla prossima Champions League la Juventus deve vincere e sperare che si verifichi anche uno dei tre scenari seguenti: il Como non vince e una tra Milan e Roma perde; il Como non vince e Milan e Roma pareggiano entrambe; sia Milan che Roma perdono, indipendentemente dal risultato del Como. In caso di mancato accesso alle prime quattro posizioni in questo campionato, per la Juventus si tratterebbe della seconda volta nelle ultime quattro stagioni (dopo il 2022/23, 7ª), dopo 11 annate di fila concluse almeno al quarto posto; inoltre, i bianconeri potrebbero chiudere un massimo campionato con meno di 70 punti per la prima volta dal 2010/11 (58 in quel caso). Con un punto il Torino supererebbe il bottino dello scorso campionato (44 al momento e al termine della stagione 2024/25); i granata hanno tuttavia perso due delle ultime tre gare (1V), dopo quattro match da imbattuti in Serie A (2V, 2N).