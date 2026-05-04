Torino e Juventus hanno pareggiato gli ultimi due derby di campionato e solo due volte hanno registrato almeno tre pareggi di fila in Serie A: quattro tra il 1977 e il 1978 e tre tra il 1966 e il 1967.
Torino-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Un solo risultato a disposizione per la Juventus nel derby di Torino per continuare a sperare nella qualificazione in Champions che dipende anche dai risultati di Milan, Roma e Como. Vlahovic gioca titolare con Boga e Conceicao alle sue spalle. Nel Toro Zapata fa coppia con Simeone davanti. Gioca Ismajli. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D’Aversa
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Boga; Vlahovic. All. Spalletti
Le scelte di Spalletti
Novità in porta con Perin preferito a Di Gregorio. Nei tre dietro al posto dello squalificato Bremer si rivede Gatti. Gioca McKennie sulla destra con Cambiaso dalla parte opposta. Vlahovic al centro dell'attacco con Boga e Conceicao ai lati
Le scelte di D'Aversa
Confermate le indiscrezioni della vigilia con il recupero di Ismajli in difesa, il ritorno di Gineitis a centrocampo dopo la squalifica e la coppia d'attacco composta da Simeone e Zapata
Le formazioni ufficiali
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D’Aversa
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Boga; Vlahovic. All. Spalletti
Momenti di tensione fuori dalla stadio, scontri tra tifoserie
Non è stato un pomeriggio tranquillo a Torino quello che ha preceduto il derby. Gruppi ultras delle due tifoserie hanno tentato di venire a contatto in più di una circostanza ed è stato necessario l'intervento della Polizia per evitare guai peggiori. La situazione più delicata si è registrata in piazzale San Gabriele di Gorizia, dove alcuni ultras juventini hanno cercato di avvicinarsi verso via Filadelfia. Verso le forze dell'ordine sono state lanciate bottiglie, pietre e torce. Gli ultras granata della curva Maratona si sono avvicinati rispondendo con cori e sfottò, senza però superare il cordone delle forze dell'ordine. Il lancio di lacrimogeni ha respinto i tifosi bianconeri. Sono diversi i tifosi delle due squadre che sono stati fermati e ci sono anche alcuni feriti fra le forze dell'ordine
Il Torino arriva a questa sfida trovandosi al 13° posto della serie A con 44 punti e senza avere obiettivi di classifica. La Juventus invece prima di questa partita è al 6° posto a pari punti con il Como, è già sicura di partecipare alla prossima Europa League e può ancora coltivare la speranza di chiudere in zona Champions se, oltre a vincere, si dovesse verificare una serie di risultati
Il derby tra Torino e Juventus verrà disputato all'ultima giornata in una stagione di Serie A per la prima volta nella storia.
Amici di Skysport.it, entriamo nel racconto dell’ultima serata di serie A che decide il destino delle squadre che giocheranno la prossima Champions League fra Milan, Roma, Juventus e Como, oltre alle già qualificater Inter e Napoli, e la salvezza, nella sfida a distanza fra Lecce e Cremonese per chi farà compagnia a Verona e Pisa