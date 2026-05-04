Non è stato un pomeriggio tranquillo a Torino quello che ha preceduto il derby. Gruppi ultras delle due tifoserie hanno tentato di venire a contatto in più di una circostanza ed è stato necessario l'intervento della Polizia per evitare guai peggiori. La situazione più delicata si è registrata in piazzale San Gabriele di Gorizia, dove alcuni ultras juventini hanno cercato di avvicinarsi verso via Filadelfia. Verso le forze dell'ordine sono state lanciate bottiglie, pietre e torce. Gli ultras granata della curva Maratona si sono avvicinati rispondendo con cori e sfottò, senza però superare il cordone delle forze dell'ordine. Il lancio di lacrimogeni ha respinto i tifosi bianconeri. Sono diversi i tifosi delle due squadre che sono stati fermati e ci sono anche alcuni feriti fra le forze dell'ordine